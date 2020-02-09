В центре Киева женщине сломали нос и выбили зубы за речь на русском

Киев, 9 февраля. Обстоятельства жестокого избиения женщины в центре Киева выясняет местная полиция. По предварительным данным, на нее напали несколько мужчин из-за того, что она говорила по-русски.

Пострадавшую со сломанным носом и выбитыми зубами обнаружили случайные прохожие рано утром в воскресенье. Неравнодушные люди вызвали полицию. По данным местных СМИ, хотя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, она смогла рассказать стражам порядка о том, что несколько мужчин изуродовали ее из-за русской речи.

Как отмечает телеканал «Царьград», случившееся вызвало широкий резонанс в соцсетях. Не оставила его без внимания и журналистка Юлия Витязева.

«Не сомневаюсь, что в ближайшее время этот инцидент назовут провокацией, женщину объявят «агентом Кремля», а власть станет доказывать, что никаких репрессий в отношении русскоязычных на Украине нет!» — написала она в своем Twitter.

Одна из подписчиц Витязевой в ответ назвала мужчин, напавших на женщину, «озверевшим быдлом».

«Что вы хотите от возрожденных бандерофашистов? «Кацапы» им поперек горла», — написала @helensmail55.

Это уже далеко не первый случай, когда русский язык становится предметом возмущения украинцев, настроенных особенно патриотично. «Языковые» скандалы случались и в поездах (когда на русском «позволяли» себе говорить проводники), и в магазинах, и в разных общепитах (когда на языке «государства-агрессора» говорили продавцы или официанты). Своим возмущением защитники украинской мовы тут же делились в Сети.

Справедливости ради стоит отметить, что далеко не всех украинцев настолько волнует вопрос о языке. Многие даже выступали за упразднение должности языкового омбудсмена, которая появилась в стране усилиями пятого президента Петра Порошенко. Уже перед своим уходом с поста руководителя Украины он успел подписать закон об исключительности украинского языка. Согласно этому документу политикам и госслужащим, в том числе учителям и врачам, запрещается использовать любой язык, кроме украинского. Помимо этого предусмотрена ответственность за использование не украинского языка в общественных местах.

При этом новый президент Украины Владимир Зеленский, в отличие от своего предшественника, к языковому вопросу относится спокойно. По его мнению, именно из-за языкового вопроса начался конфликт в Донбассе, поэтому он не считает целесообразным поднимать эту тему, «когда люди миллионами уезжают в другие страны, у нас идет война, а украинцы сидят в окопах с разными языками».