Глава Canada Goose Дани Рейсс потерял статус миллиардера из-за коронавируса

Москва, 9 февраля. Исполнительный директор компании Canada Goose, производящей верхнюю одежду, Дани Рейсс потерял статус миллиардера из-за эпидемии коронавируса нового типа.

Отмечается, что состояние канадского бизнесмена резко сократилось после публикаций квартального отчета компании. В нем говорилось о рисках, вызванных стремительным распространением заболевания.

Это привело к тому, что акции Canada Goose подешевели на четыре процента. Сейчас, по данным Нью-Йоркской биржи, одна акция компании стоит 31,84 доллара, ранее же этот показатель составлял 33,3 доллара, передает Kp.ru.

Таким образом, Рейсс выбыл из числа миллиардеров, на данный момент его состояние оценивается в 874 миллиона долларов.

Отмечается, что это не единственный случай, когда коронавирус привел к «обеднению» миллиардера. Так, в результате эпидемии глава производителя люксовых брендов одежды, украшений и косметики LVMH Бернар Арно, ранее считавшийся богатейшим человеком на планете, потерял 3,7 миллиарда.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что тысячи россиян потеряли работу из-за коронавируса. Специалисты из РФ, проживающие в Китае, остались без заработка вследствие карантина, введенного властями.

Напомним, власти Китая сообщили о выявлении нового типа коронавируса в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, зафиксированных в городе Ухань. Первых заболевших объединяло отношение к рынку морепродуктов. По последним данным, число жертв эпидемии превысило 800 человек, общее число заразившихся составляет более 37 тысяч человек.