Сирия, 9 февраля. САА объединила войска, наступающие из Алеппо и Идлиба. Союзники Турции задержали ряд лиц в Африне по подозрению в сотрудничестве с курдскими боевиками. В провинции Аль-Анбар в Ираке была выявлена «спящая ячейка» ИГ1, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают проводить боевые вылеты в западных районах Алеппо; заняли деревню Ат-Талехия в Идлибе.

ВС Турции и протурецкие силы: задержали порядка 30 подозреваемых в сотрудничестве с курдскими радикалами лиц в Африне.

ВС Ирака: раскрыли подпольную ячейку террористов ИГ в провинции Аль-Анбар в Ираке.

Провинция Алеппо

Сирийская авиация продолжает работу в западных районах провинции. Как передает Twitter-канал (baladinetwork), военные самолеты ВВС САР осуществляют боевые вылеты в зонах дислокации джихадистов на подступах к населенным пунктам Кафр-Халаб и Аль-Атариб.

Между тем на северо-западе региона состоялись рейды протурецких формирований. По данным новостного агентства Al Nour, обыски прошли в населенных пунктах Бюльбюль и Маабетли. В результате по подозрению в связях с курдскими радикалами были задержаны порядка 30 человек. Напомним, накануне произошел взрыв заминированного автомобиля в городе Африн, жертвами которого стали несколько гражданских лиц. В его организации подозреваются подпольные группы курдских боевиков.

Провинция Дейр-эз-Зор

Центр по примирению враждующих сторон сообщает о том, что сегодня российской стороной в Сирии были проведены две гуманитарные акции. Одна из них состоялась в населенном пункте Аль-Джафра в Дейр-эз-Зоре, куда были доставлены 300 наборов с продовольствием общим весом более тонны. Второй гуманитарный конвой прибыл в поселение Джендерия в Латакии, среди нуждающихся жителей которого были распределены 250 корзин с продуктами. Также поступили данные о работе российских медиков. Сообщается, что квалифицированная медицинская помощь была оказана 193 сирийским гражданам из городов Кобани и Камышлы, находящихся в Алеппо и Хасаке соответственно.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) выбила исламистов из еще одного населенного пункта в Восточном Идлибе. Согласно данным новостного портала Al Nour, под контроль правительственных сил перешла деревня Ат-Талехия.

Между тем информагентство SANA News сообщает о том, что подразделения САА, продвигающиеся со стороны Алеппо встретились с войсками, ведущими наступление с направления Идлиба. Результатом столкновений последних дней стало освобождение территории площадью более чем в 600 квадратных километров.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (rana_hydar81) сообщает о том, что в лагере для беженцев «Аль-Хол» погиб ребенок. Известно, что он скончался из-за простуды, так и не получив необходимую медицинскую помощь. Таким образом, гуманитарная ситуация в пункте временного размещения продолжает оставаться тяжелой. Напомним, прошлой зимой в «Аль-Холе» погибло более 300 детей. Как известно, курдские боевики, под контролем которых находится лагерь, препятствуют въезду гуманитарных конвоев, прикрываясь бюрократическими ограничениями, но в то же время и самостоятельно продолжают пренебрегать заботой о безопасности перемещенных лиц.

Ирак

Агентство новостей Press Iraq сообщает о том, что правительственным силам безопасности удалось выявить еще одну из «спящих ячеек» «Исламского государства»1. Ссылаясь на источники в иракской армии, информагентство передает, что несколько боевиков террористической группировки были арестованы в городе Ар-Рамади в провинции Аль-Анбар. Отмечается, что они скрывались в различных районах населенного пункта и готовили несколько подпольных вылазок, нацеленных прежде всего на мирное население. На данный момент джихадисты находятся в следственном изоляторе, им предстоит допрос. Напомним, несколько часов назад также поступала информация об обнаружении подпольной ячейки боевиков в Мосуле.

1 Организация запрещена на территории РФ.