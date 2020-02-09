Цена биткоина впервые с октября 2019 года превысила $10 тысяч

Москва, 9 февраля. Цена биткоина превысила 10 тысяч долларов за единицу, преодолев ключевую психологическую отметку.

Это произошло впервые с октября прошлого года. Ранее биткоин превышал отметку в 20 тысяч долларов, но затем произошло резкое обрушение криптовалюты.

Напомним, Верховный суд РФ признал биткоин средством отмывания денег. По решению суда понятие «криптовалюта» было внесено в постановление по делам об отмывании денег и имущества, приобретенного преступным путем. Таким образом статьи 174 и 174.1 УК РФ о легализации преступных доходов должны распространяться и на виртуальную валюту.