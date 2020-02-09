Растет число жертв лобового столкновения фуры и автобуса в Кузбассе

Кемерово, 9 февраля. Женщина, пострадавшая при лобовом столкновении фуры и автобуса в Кузбассе, скончалась во время операции. Таким образом, количество жертв ДТП выросло до двух.

О смерти женщины 1948 года РИА Новости сообщил пресс-секретарь центра медицины катастроф региона Антон Дужик.

Как уточняет «Газета Кемерова», авария произошла в воскресенье на 60-м километре трассы Кемерово— Анжеро-Судженск. На месте ЧП погиб водитель фуры. Троих пассажиров в тяжелом состоянии доставили в центр медицины катастроф, десять человек осмотрели в приемном отделении центра, а еще десять пассажиров с легкими повреждениями получили помощь в травмпункте.

По факту автокатастрофы начата доследственная проверка.