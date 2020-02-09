Запад относится к Украине как к «европейской Африке»

Сегодня Запад к Украине относится как к «европейской Африке»: пожалеть можно, но понять цивилизованным людям нереально. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов, комментируя историю с переданными Киеву кораблями после Керченской провокации.

Отправка на ремонт

Буксир «Яны Капу» и катер «Никополь» на следующей неделе будут отправлены на завод для ремонта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Катер «Никополь» и буксир «Яны Капу» уже на следующей неделе будут отправлены на завод. Второй катер, «Бердянск», встанет на ремонт несколько позже», — сообщила пресс-служба Минобороны.

Ранее Российская Федерация передала Украине три военных корабля, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы 25 ноября 2018 года. При этом командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что «россияне их угробили»: с них якобы сняли все оборудование, даже плафоны, розетки и унитазы. Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии заявил, что обратится к Москве с просьбой вернуть недостающее оборудование и вооружение.

Раздвоение сознания украинской элиты

Как отметил Андрей Иванов, Украина не просто погружается в «третий мир», но и политики в буквальном смысле теряют нить рассуждений. Их высказывания похожи больше не на четкие заявления, а на «бессвязный бред сумасшедшего».

«В Сети недавно был распространен интересный мем, который отражает суть происходящего. Зеленский звонит Путину, и российский президент отвечает: «Про Крым даже не говорите». А Зеленский говорит: «Нет, я по поводу плафонов». Киев требует от России всего, что только можно и нельзя. Но важно понимать, что настоящий источник всех претензий — раздвоение сознания украинской элиты, которое мир наблюдает с самого момента независимости Украины. То они вкатывают иски за газ, то говорят о какой-то «российской агрессии», то требуют скидки на газ, а то и предъявляют претензии по поводу плафонов со своих ржавых кораблей», — пояснил Андрей Иванов.

По мнению политолога, человеку, который не понимает сути украинской идеологемы государственности, очень тяжело понять, что же на самом деле хочет Киев. Вначале политики в разных странах начинают вслушиваться и даже как-то сочувствовать.

«Мол, да, нельзя Украину оставлять без газа. Но стоит продолжить общение, и всем понятно, что логики в рассуждениях украинских руководителей просто нет. В личном общении таких людей называют «тяжелыми». Они вроде что-то хотят до тебя донести, а по факту оказывается просто набор слов, и начинаешь жалеть о зря потраченном времени на общение. Европейские лидеры и американские уже давно поняли это, но как культурные люди вынуждены улыбаться политикам из Киева», — добавил Андрей Иванов.

По словам эксперта, по факту же сегодня происходит просто игнорирование любых требований Украины. Взять военную помощь Украине, вокруг которой идут долгие и бесплодные дискуссии на Западе, или транши МВФ, которые приходят с большим запозданием.

«Но как еще можно реагировать на высказывания украинских политиков? Они вначале апеллируют к международному праву, а потом что-то бормочут про якобы свинченные плафоны и унитазы. И самое интересное, что мир мог бы сочувствовать Украине, если бы не абсурдная манера разговора киевских политиков. Сегодня к Украине относятся как к некоей «европейской Африке». Пожалеть можно, но понять цивилизованным людям просто нереально. Отношение мира к Украине как отношение обычного человека к опустившимся бездомным. Можно от доброты душевной накормить супом, но слушать рассуждения не будешь», — заключил Андрей Иванов.

25 ноября 2018 года украинские военные корабли «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вошли в российские территориальные воды в районе Крыма, не отреагировали на предупреждения и начали опасное маневрирование. В результате корабли и их экипажи были задержаны пограничниками ФСБ РФ.