 V Всероссийский турнир по ментальной арифметике прошел в Москве. ФАН-ТВ

8 февраля в Музее Победы на Поклонной горе состоялся V Всероссийский турнир по ментальной арифметике. 520 участников со всей России соревновались в навыках вычислений с помощью счетов абакус.

По команде дети словно превращаются в калькуляторы. Только цифры и числа — полное погружение в арифметику. За отведенные 8 минут нужно решить 200 примеров, при том, что некоторые участники еще даже не ходят в школу. Новичкам справляться с заданиями помогают специальные счеты абакус, изобретенные в Древнем Китае, закаленные арифметики считают только в уме.

«Соревнования делятся на три категории участия. Первое — это визуальное соревнование, когда ребята решают ручками на бумажке. Второе — это соревнование на слух, когда они в уме решают цифры, которые им диктуют на слух очень большие арифметические примеры. Тритий вид соревнований — это флэш, когда очень большие цифры мигают на экране, и дети должны решать это очень быстро», — поясняет руководитель академии ментальной арифметики UCMAS RUSSIA Алия Маулешева.

Ментальная арифметика дело — азартное. Эмоции здесь просто зашкаливают, как у участников, так и у их болельщиков. Родители привезли своих вундеркиндов со всех уголков России от Петропавловск-Камчатского до Грозного и Москвы.

«Второй год подряд принимаем участие в этих соревнованиях, конечно волнуемся, даже я немножко волнуюсь», — говорит Елена из Уфы.

«Моему сыну навыки очень хорошо помогают в школе, мы практически до четвертого класса были отличники. Развивает хорошую память, мышление. В магазине ходим вместе, считать не надо, пока ходишь, покупки совершаешь, он в уме уже возле кассы все посчитает», — делится Людмила из города Новокузнецк.

Ментальная арифметика — интеллектуальный спорт. Методике вычисления уже более 3 000 лет. Научиться ценным навыкам можно в академии интеллектуального развития Юсимас.

«Азы можно освоить за месяц, а вот для того, чтобы освоить и уметь оперировать огромными цифрами в уме, требуется конечно же ежедневная тренировка в течение нескольких уровней», — поясняет Алия Маулешева.

«Это обычные формулы, которые преподаются только у нас в академии. С помощью этих формул они уже начинают складывать, вычитать, умножать, делить», — рассказывает преподаватель академии ментальной арифметики UCMAS RUSSIA Маргарита Гах.

В этом году Всероссийский чемпионат по ментально арифметике UСMAS юбилейный. Впервые, помимо детей, в нем приняли участие и представители старшего поколения. Семь участниц проекта «Московское долголетие» продемонстрировали свои навыки в ментальном счете.