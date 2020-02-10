Мэра Львова обвинили в торговле трупами после попытки обменять прах разведчика Кузнецова

Мэр Львова Андрей Садовой отказался отдавать прах легендарного советского разведчика Николая Кузнецова и предложил включить его в «обменный фонд». Градоначальник желает приберечь «козырь» до возвращения удерживаемых в РФ украинцев.

«Если это поможет освободить наших ребят, то мы однозначно будем двигаться в направлении политики нашего государства», — сказал городской голова.

Инициатива властей Свердловской области о передаче праха связана с частыми надругательствами над могилой героя Советского Союза. Львовские неонацисты то и дело оставляли на ней оскорбительные надписи.

Могила легендарного Кузнецова, Холм Славы, Львов pic.twitter.com/Oq5x0fcWRJ — Юра Пастушенко (@BestLemberg) May 9, 2016

В 2015 году в ходе так называемой «декоммунизации» был уничтожен памятник Кузнецову в селе Пова (Ровенская область). Названный в честь разведчика город Кузнецовск сейчас носит имя Вараш.

В 2018 году могила подверглась очередной атаке. На ней появились надписи «палач» и «враг УПА»1. Последнее, к слову, верно. Кузнецов действительно находился по разные стороны с Украинской повстанческой армии (военное крыло Организации украинских националистов (ОУН1) — запрещенная в России организация). И погиб именно в бою с УПА 8 марта 1944 года в селе Боратин Львовской области.

Другое дело, что деятельность этого формирования — сомнительный повод для гордости. Лидеры ОУН-УПА лояльно относились к гитлеровской Германии, возлагали на Рейх большие надежды. Степан Бандера и его приспешники считали немецкие войска союзной силой, о чем прямо и неоднократно указано в программных документах организации.

Бойцы УПА активно участвовали в этнических чистках. Только в ходе Волынской резни 1943–1944 годов было убито около 60 тысяч поляков. Варшава оценивает эти события как геноцид польского населения. Евреев тоже объявили врагами с вытекающими отсюда печальными последствиями.

«Организация украинских националистов борется с евреями как с опорой московско-большевистского режима, одновременно разъясняя народным массам, что Москва — это главный враг», — гласит текст Постановления № 2 «Большого съезда ОУН».

Не менее красноречиво выглядит инструкция «Борьба и деятельность ОУН во время войны», принятая по итогам съезда.

«Во времена хаоса и смуты можно позволить себе ликвидацию нежелательных польских, московских и еврейских деятелей, особенно сторонников большевистско-московского империализма», — указано в документе.

В этом свете советская историческая наука негативно оценивала деятельность ОУН-УПА, хотя и не уделяла им большого внимания. В силу сравнительно небольшой численности и влияния на театр военных действий вряд ли эти силы заслуживали более тщательного изучения.

С обретением Украиной независимости события Великой Отечественной войны поверглись ревизии. Виктор Ющенко стал первым президентом, выступившим в качестве адвоката ОУН-УПА и других подобных организаций.

После «победы Майдана» герои и злодеи окончательно поменялись местами. Советская армия внезапно стала оккупационной, как и вся советская власть. Зато организации националистического толка купаются в лучах славы. Даже День защитника Отечества на Украине празднуется 14 октября — в день основания УПА. Так решил экс-президент страны Петр Порошенко.

Вопреки надеждам многих украинских избирателей, смена власти не принесла облегчения. Зеленский-кандидат ничем не выдавал в себе сторонника правых взглядов. Но Зеленский-президент быстро капитулировал перед радикалами. Пожалуй, точка невозврата была пройдена на встрече с польским коллегой Дудой в январе нынешнего года. Глава Украины фактически обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста», — сказал Зеленский.

Задолго до упомянутой цитаты умом блеснул и украинский премьер-министр Гончарук, посетивший концерт музыкального коллектива «Сокыра Перуна», исповедующий идеологию неонацизма. Гончарук заявил, что на таких вот людях и держится Украина.

Слабые очаги сопротивления идеологической «линии партии» в рядах президентской политической силы сохраняются. На днях депутат Рады от «Слуги народа» Макс Бужанский задал генпрокурору Рябошапке несколько каверзных вопросов. Бужанский поинтересовался отношением Рябошапки к присутствию людей в нацистской форме на похоронах ветерана «СС Галичина» по соседству с украинским государственным флагом.

Идея Садового торговать на прахе тоже понравилась не всем. Известный журналист Юрий Ткачев сравнил львовского мэра с криминальным элементом и обвинил в торговле трупами после попытки обменять прах разведчика Кузнецова.

«До Садового даже не доходит, что прах этого человека ему не принадлежит. Логика мелкого гопника: что упало, то пропало, что лежит в нашей земле, тем мы имеем право барыжить. И нормально, никого не смущает», — пишет Ткачев в своем Telegram-канале.

Пользователь Манжур назвал поведение Садового типичным для украинских властей, воюющих с детьми, женщинами и трупами.

«И главное побеждать памятники», — добавил Манжур.

Действительно, в борьбе с памятниками киевские власти и дружественные им радикалы добились впечатляющих успехов. Не только последний Ленин, но и последний Жуков на днях пал в Одессе. До счастья теперь рукой подать.

1 Организация запрещена на территории РФ.