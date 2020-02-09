Подписчики раскритиковали Рудковскую за «танцы дубовой мадам» на концерте Билана

Москва, 9 февраля. Пользователи соцсетей раскритиковали танец продюсера Яны Рудковской на концерте ее подопечного Димы Билана. Видео с мероприятия супруга фигуриста Евгения Плющенко выложила на своей странице в Instagram.

Продюсер решила не пропускать выступление одного из главных артистов, которых она курирует. Мероприятие под названием Big Love Show 2020 она посетила вместе со своим сыном Сашей, более известным как Гном Гномыч.

При этом знаменитость активно выкладывала фото с концерта в сторис, а видео опубликовала на ленте.

«Зажгли с Саней под хедлайнера Big Love Show 2020 Диму», — озаглавила пост Рудковская.

На кадрах продюсер вместе с сыном танцуют под песню Димы Билана в ложе для VIP-персон. Однако не всем по душе пришлись движения Рудковской, хейтеры начали активно комментировать пост.

«Рвотный рефлекс — а не VIP ложа. Самое позорное видео — это танцы дубовой мадам», «Боже, какая корявая мадам», — писали некоторые подписчики.

Девушка не повелась на провокации и спокойно отреагировала на критику.

«У этой корявой мадам 3 артиста выступают на Big Love Show», — заметила Рудковская.

Другая часть комментаторов наоборот поддержала продюсера Билана, отметив, что она отлично выглядит.

Ранее Рудковская опровергла слухи о своей беременности. Девушка призвала пользователей Сети «не раздувать из мухи слона», передавало Федеральное агентство новостей.