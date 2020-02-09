Посол Китая рассказал, кому выгодна паника вокруг коронавируса

Москва, 9 февраля. Паника вокруг вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV и его распространения выгодна тем, кто хочет сдержать развитие Китая, заявил посол республики в Москве Чжан Ханьхуэй.

«Россия — это, конечно, наши настоящие друзья. Те, которые хотят обуздать развитие Китая, они хотели создать эту панику», — заявил китайский дипломат в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

На текущей неделе в Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину. Глава российского государства, обращаясь к китайскому послу, заявил, что Россия готова оказать помощь Китаю в борьбе с коронавирусом. Ханьхуэй в свою очередь передал Путину слова благодарности от председателя КНР Си Цзиньпина за поддержку.

Напомним, о вспышке неизвестной пневмонии в Ухани власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Впоследствии специалисты выявили, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число людей, заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае, превысило 37,1 тыс. человек, 811 человек скончались. Более 2,6 тыс. заболевших считаются выздоровевшими.

Источник, близкий к посольству России в Поднебесной, рассказал Федеральному агентству новостей, что более тысячи российских специалистов, работающих в Китае, остались без работы вследствие карантина, объявленного на фоне обострения коронавируса.