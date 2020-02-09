Марков назвал нового посла США в РФ Салливана представителем «голубей»

Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что, несмотря на достижение двумя странами низшей точки в отношениях со времен окончания холодной войны, он сумеет добиться их улучшения. Скорее всего, слова американского дипломата звучали искренне, считает председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской Федерации, политолог Сергей Марков. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что Салливан представляет ту часть истеблишмента США, что желает мирных отношений с нашей страной.

По словам эксперта, политика Соединенных Штатов не является монолитной: она существует в режиме противоборства самых разных сил. Есть спецслужбы США, которые ведут гибридную войну с Российской Федерацией — так называемые «ястребы» — и есть выступающая за улучшение диалога с нами часть Госдепартамента, которых условно называют «голубями». К последним как раз и относится новый посол.

«Его задачей на этом посту действительно будет улучшение отношений с Россией, — считает политолог. — Причем делать он это будет втайне от «ястребов». В списке его задач очевидно будет восстановление российского и американского дипломатического корпуса до величины, при которой они смогут полноценно функционировать. Также будет сделана попытка восстановить переговорный процесс по договору «СНВ-3», который в 2022 году должен прекратить действовать — его надо продлевать либо в том же виде, либо с небольшой модификацией. Выполнение именно этих двух миссий будет приоритетом в деятельности нового американского посла — причем делаться это будет максимально непублично».

Марков убежден, что у внешней политики США нет одного вектора развития — есть хаос из всевозможных разнонаправленных векторов, и Салливан может укрепить тот из них, что стремится к миру. Лучший способ сделать это — сохранить договор «СНВ-3».

«США находятся в состоянии жесточайшего кризиса, — заявил политолог. — А их политика находится в хаотичном состоянии и в отношении России формируется случайным образом. И в условиях, когда институты работают плохо, роль личности возрастает — особенно такой, как личность посла».

При этом, по словам собеседника ФАН, у Салливана нет определенного бэкграунда, по которому можно было бы судить, как именно он относится к нашей стране.