Вишневский намерен посадить на шею россиянам еще 200 депутатов Госдумы, в том числе и себя

В России продолжается работа по подготовке поправок в конституцию, и хотя либеральные оппозиционеры изначально негативно отнеслись к внесению изменений в основной закон страны, сейчас они наперебой предлагают свои варианты. Особенно активно на этом направлении работает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский. Накануне, 8 февраля, он представил свой проект поправок, которые постарается протолкнуть на рассмотрение в Госдуму через региональные парламенты.

Слишком много депутатов не бывает

Ранее «яблочник» на своих страницах в соцсетях похвастал, как ночами работает над документом. Зрелище оказалось не для слабонервных и не рекомендуется ответственным домохозяйкам.

Судя по всему, отвратительное состояние рабочего места отразилось и на самом документе, который можно охарактеризовать лишь как «мусорный» — все поправки относятся к увеличению числа выборов, усложнению политической системы, насаждению бюрократии и нацелены на формирование парламентской республики в России, при которой роль президента становится исключительно церемониальной.

Ни одного изменения социального значения Вишневский не предлагает, депутата беспокоят лишь собственное положение и положение своих старших товарищей по партии. Так, парламентарий предлагает почти на треть увеличить число депутатов в Госдуме — с 450 до 650 человек. В пример Вишневский приводит парламенты Германии, Франции и Великобритании, где, в сравнении с Россией, населения меньше, а депутатов больше.

Реальное положение дел в парламентах Европы

Вот только «яблочник» не уточняет, что сейчас в странах Европы прослеживается явная тенденция к урезанию депутатских мест. Например, еще в 2017 году премьер-министр Франции Эдуар Филипп положительно отнесся к идее сокращения числа мест в Национальном собрании с 577 до 450. В 2019 году находящийся у власти в Германии Христианско-демократический союз (ХДС) также предложил сократить число мест в бундестаге с 709 до 598. Даже в консервативной Великобритании неоднократно поднимался вопрос о сокращении палаты общин с 650 до 600 депутатов. А осенью 2019 года в Италии перешли от слов к делу и приняли закон о сокращении двух парламентских палат сразу на 345 человек, в частности, нижняя уменьшена с 630 до 450 депутатов.

Страны постсоветского пространства формировали свои правительственные системы относительно недавно и во многом полагались на опыт европейских государств. Однако практика показала, что наличие множества депутатов совсем не помогает в работе, а чаще даже мешает. Так, на референдуме 2019 года народ Молдавии поддержал президентскую инициативу Игоря Додона уменьшить парламент со 101 депутата до 61. В том же году правительство Латвии одобрило сокращение более чем вдвое количества муниципальных депутатов, также идет обсуждение сокращения Сейма на 50%. Более того, известная своими скандалами и драками Верховная рада Украины на днях одобрила собственное сокращение с 450 мандатов до 300.

Аналогичная тенденция наблюдается в российских регионах, где постепенно сокращается число депутатов местных заксобраний. Недавно это произошло в Ижевске, где теперь будет 35 парламентариев, а не 42. С 47 также до 35 уменьшилось число мест в Заксобрании Нижнего Новгорода. Ранее Карелия уменьшила число депутатов с 50 до 36.

Депутаты Госдумы также выступают за сокращение собственной палаты. Еще в 2018 году лидер ЛДПР Владимир Жириновский спрогнозировал, что число депутатов в России будет уменьшаться на всех уровнях. А 6 февраля на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» Виталий Милонов предложил радикальную меру по сокращению депутатского состава Госдумы до 100 человек.

Экономия, эффективность, ответственность

Причин у такой ярко выраженной тенденции сразу несколько. Во-первых, это финансовый вопрос — депутаты всецело обеспечиваются из государственных бюджетов и расходы на их содержание исчисляются миллионами долларов.

Во-вторых, эффективность многих парламентариев сомнительна, особенно тех из них, кто проходит по партийным спискам. Если депутаты, избравшиеся по мажоритарной системе, лично несут ответственность перед избирателями, то политики, прошедшие в парламенты по спискам, по сути отвечают только перед партией. Именно по этой причине в российских регионах, где уже прошли сокращения депутатского состава, параллельно увеличивают долю мажоритарных округов.

Ну и в-третьих, современные технологии максимально упростили связь между депутатами и их избирателями. Общение зачастую происходит в онлайн-режиме через социальные сети. В связи с этим просто отпала необходимость в большом количестве парламентариев. И в Западной Европе, и в Восточной, и в самой России постепенно приходят к выводу, что смысла в многочисленности парламентов нет, так как занимаются реальной работой далеко не все из них.

Когда не хочется отвыкать от депутатской зарплаты

И тут появляется закономерный вопрос: а с какой целью Вишневский предлагает повесить на российских налогоплательщиков еще 200 депутатов Госдумы? Ответ прост — личные интересы. Уже в 2021 году Заксобрание Петербурга будет переизбрано, и у «Яблока» не самые высокие шансы сохранить за собой места, еще меньше их у престарелого Вишневского, за последний год оказавшегося в центре сразу нескольких скандалов. Не на пользу ему и тенденция с сокращением региональных парламентов, которая пока не затронула Петербург.

В такой ситуации у Вишневского есть последний шанс остаться в политике — попасть в Госдуму по спискам. Учитывая относительно низкое положение Вишневского в «Яблоке», партийных претендентов в очереди на мандат перед ним достаточно много. И единственный способ повысить свои шансы в таких условиях — увеличить количество депутатских мест в самой Госдуме. Именно эту идею, вопреки здравому смыслу и мировым тенденциям, Борис Вишневский и проталкивает в своих «поправках», где нет ни одного социального пункта, зато есть предложение посадить на бюджетное содержание еще 200 депутатов, в том числе и себя любимого.