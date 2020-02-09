Белоруссия будет закупать нефть из РФ по ценам мирового рынка

Минск, 9 февраля. Белорусские нефтяные компании будут закупать «черное золото» из РФ по ценам мирового рынка. Об этом заявил первый зампред правительства Белоруссии Дмитрий Крутой.

Комментируя прошедшие 7 февраля в Сочи российско-белорусские переговоры, вице-премьер отметил, что стороны пришли к соглашению о поставках нефти.

«Российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ (Нефтеперерабатывающие заводы. — Прим. ФАН) будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке», — сказал Крутой.

По его словам, Минск отказался от особых условий сделки.

«Белоруссии не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже», — сообщил зампред правительства Белоруссии.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин согласился с белорусской позицией и пообещал оказать содействие в работе с российскими добывающими предприятиями.

«Чтобы поставки нефти на белорусские НПЗ были именно на таких условиях, о которых я сказал выше», — пояснил первый вице-премьер.

Крутой заметил, что рынок в России неоднороден, и Минск будет налаживать работу со всеми субъектами, несмотря на то, что «нефть в Белоруссию поставляет в основном большая пятерка – «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть» и другие компании» из РФ.

«С ними тоже переговоры будут, конечно, в обязательном порядке продолжаться. <…> Но при этом и концерн «Белнефтехим», и наши НПЗ продолжат работу с абсолютно всеми субъектами российского нефтяного рынка», — сообщил чиновник.

Он также сообщил, что Путин пообещал снять для Белоруссии ограничения, установленные в отношении экспортных рынков. Ответственным отношениях с Минском по нефтяным вопросам президент РФ назначил Дмитрия Козака.