Ошибка в Windows 7 не дает пользователям выключить компьютер

Москва, 9 февраля. Компания Microsoft выпустила финальное обновление операционной системы (ОС) Windows 7 в январе текущего года и прекратила ее поддержку. Однако пользователи «семерки» столкнулись с рядом проблем.

Сначала пользователи Windows 7 пожаловались на черный рабочий стол вместо обоев. В Microsoft проблему быстро устранили.

Однако после выпуска дополнительного обновления появилась новая неполадка ― система не дает пользователю перезагрузить или выключить компьютер. При попытке отключить устройство, система выдает сообщение об ошибке «У вас нет прав на выключение этого компьютера».

В Microsoft причину такого явления пока не объяснили. Однако в Сети уже появилось несколько вариантов случившегося. Пользователи предполагают, что причина кроется в некорректной работе Управления учетными записями.

Microsoft 14 января прекратила поддержку операционной системы Windows 7. В компании рекомендовали пользователям обновиться до Windows 10. Однако позднее стало известно, что компания выпустит обновление исключительно для VIP-клиентов с платным продлением поддержки. Microsoft пришлось признать, что последние обновления KB4534314 и KB4534310 содержали в себе ошибки.

Спустя две недели после прекращения техподдержки Windows 7 выяснилось, что пользователи оказались совершенно не готовы распрощаться с популярной платформой. Фонд свободного программного обеспечения (СПО) принял решение поддержать общественность и разместил в Сети петицию, призывающую Microsoft дать Windows 7 «новую жизнь».

Ранее на ошибку пожаловались пользователи Windows 10. Обновление KB4532695 для ОП Windows 10 вызвало появление «синего экрана смерти», или BSOD, свидетельствующего о критической ошибке.