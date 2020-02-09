Медики не советуют ехать в Индию, куда уже проник коронавирус

Корреспондент Федерального агентства новостей на днях вернулся с индийского курорта Гоа, на пути туда и обратно встретив немало путешественников в медицинских масках, — как-никак, в мире свирепствует коронавирус. Учитывая, что Индия напрямую граничит с Китаем, а отношение к санитарии в стране своеобразное, мы попытались ответить на вопрос: стоит ли в разгар эпидемии коронавируса ехать отдыхать в Гоа и насколько это безопасно?

В самом маленьком индийском штате Гоа разгар туристического сезона. Курорт весьма популярен среди россиян, тут их тысячи, поэтому многих интересует, можно ли туда ехать, если принимать во внимание сложившуюся в мире эпидемиологическую ситуацию. Несмотря на усилия эпидемиологов, вирус стремительно распространяется по планете, и, помимо Китая, с инфицированными уже работают специалисты 20 государств. За последнюю неделю к общему списку добавились Финляндия и Филиппины. Последние новости о том, есть ли коронавирус в Индии, к сожалению, неутешительны.

Коронавирус — уже в Индии

Сразу оговоримся: в стране первый случай заболевания коронавирусом был зарегистрирован 30 января. По данным индийских СМИ, опасной инфекцией заразилась студентка, вернувшаяся из города Ухань, где она проходила обучение в местном вузе. Сейчас состояние девушки стабильное, ее поместили в изолятор при больнице округа Триссур под наблюдение врачей.

4 февраля спикер Минздрава Индии сообщил о втором и третьем случаях заражения коронавирусом 2019-nCoV — они были зарегистрированы в штате Керала, на юго-западе страны. Как пояснил министр здравоохранения штата Карими Шейлая общенациональному телеканалу NDTV, на исследования было отправлено всего 20 проб индийских пациентов, две из которых дали положительный результат. По словам главы ведомства, оба пациента помещены в изолятор. Всего, по данным регионального Минздрава Кералы, под надзором специалистов с подозрением на коронавирус находится около 800 человек (10 в стационаре, остальные по домам).

По информации местных СМИ, медики и эпидемиологи обеспокоены самим фактом проникновения коронавируса в страну, поскольку это грозит быстрым распространением инфекции. Ведь, по впечатлениям корреспондента ФАН, в Индии созданы практически идеальные условия для стремительного развития вируса. Во-первых, это климат — в стране царит влажная жара, в которой бактерии чувствуют себя особенно хорошо и живо размножаются. Во-вторых, это огромная скученность людей — 1,35 миллиарда индийцев привыкли жить в огромных агломерациях, и всего один носитель вируса способен за пару дней «подарить» его сотням соседей и прохожих.

В-третьих, у индийцев весьма своеобразное отношение к вопросам личной гигиены. Здесь почти на каждом шагу стихийные свалки мусора, чистота водопроводной воды во многих штатах вызывает вопросы, да и сами жители не слишком «злоупотребляют» мытьем рук. При входе в любой магазин или лавку здесь принято разуваться. В общем, по поводу ограничения контактов с инфицированными можно не продолжать.

Меры предосторожности

Впрочем, в связи с возможной вспышкой эпидемии опасного вируса кое-какие необходимые меры безопасности индийские власти уже предприняли. Так, по приказу министерства гражданской авиации в аэропортах страны замеряют температуру тела у всех пассажиров, прилетевших из Китая. Особенно тщательные проверки, по данным местной прессы, проводятся с начала февраля в аэропортах Бангалора, Кочи, Ченнаи и Хайдерабада. А в аэропортах Дели, Мумбаи и Калькутты прибывающих пассажиров начали проверять еще в середине января.

Согласно распоряжению Минздрава Индии, с начала февраля все пассажиры, посетившие КНР и обнаружившие у себя один либо сразу несколько симптомов возможного заражения — одышку, кашель, повышение температуры, — обязаны обратиться в медпункт аэропорта. Индийский Центр консультаций по туризму предупредил сограждан — каждый, кто решится с 15 января 2020-го отправиться в Китай, по возвращении будет принудительно помещен в карантин.

Министерство иностранных дел Индии со своей стороны ограничило въезд в страну для граждан Поднебесной — действие электронных виз для владельцев китайских паспортов остановлено на неопределенный срок. При этом индийские электронные визы, уже выданные китайцам, временно недействительны, а заявления от них на новые визы не принимаются.

Что касается самого Гоа, то власти курортного штата создали специальный изолятор для инфицированных, хотя на территории пока не зафиксировано ни одного случая заболевания. Изолятор, созданный «на всякий пожарный», расположился на базе учебного центра медуниверситета.

Местный министр здравоохранения Вишваджит Рейн заявил о создании «специальной группы медиков» для наблюдения за больными, если таковые все же будут выявлены в Гоа.

«Мы будем постоянно проверять самочувствие наших граждан и гостей штата. Если выявятся случаи заболевания коронавирусом, то пациенты будут переведены в изолятор для дальнейшего лечения. В нашей больничной аптеке есть все необходимые лекарства», — заявил чиновник.

Власти Гоа за последнюю неделю несколько раз обращались к жителям и отдыхающим через СМИ с просьбой «не поднимать панику». А медики настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными к своему здоровью и при появлении малейших симптомов недомогания вроде кашля, лихорадки и одышки как можно скорее обращаться за медицинской помощью. Те же правила касаются и россиян, приезжающих в штат.





Как убедился корреспондент ФАН, в целом Индия — страна с высокоразвитой медицинской индустрией. В крупнейших городах действует несколько сотен научных лабораторий, на основании разработок которых здесь выпускаются тысячи наименований лекарств. Поэтому местные эксперты не сомневаются: если в каком-либо из штатов все же случится вспышка заболевания коронавирусом, то антидот против него будет найден в Индии, своими силами и в короткие сроки.

Реакция туристического рынка

Российские туроператоры, отправляющие наших туристов на отдых в Индию (в том числе в Гоа), пока не чувствуют какого-либо влияния «коронавирусной паники». Самолеты в Дели, Бангалор, гоанский Даболим и многие другие города отправляются набитыми под завязку. Причем многие из пассажиров огромных 360-местных «Боингов-747» намерены не просто провести двухнедельный отпуск в Гоа, а остаться там как минимум до марта. Да, многие из россиян надевают защитные маски при входе в аэропорты и во время 8-часового перелета. Но подавляющее большинство снимают их сразу же по выходе из индийского аэропорта «Даболим». Видимо, жаркое южное солнце тут же рассеивает у них все опасения заболеть.

Российский туррынок, связанный с отправкой россиян в соседний Китай, а также с приемом в РФ китайцев, грозит вот-вот рухнуть — из-за эпидемии коронавируса целый ряд туроператоров поставлен на грань банкротства. По оценкам Ростуризма, потери игроков российского туррынка составят около 2 млрд рублей (без учета огромного ущерба в смежных отраслях).

Пользователи российских соцсетей и участники туристических форумов вовсю обсуждают целесообразность поездки в Гоа в нынешнем феврале-марте.

«На мой взгляд, туда можно спокойно ехать отдыхать зимой-весной 2020 года. Ни ВОЗ, ни наше министерство туризма не призывают отказываться от поездок в Индию. По сути, риск заразиться коронавирусом там не выше, чем в Петербурге или Москве, куда массово приезжают китайские туристы», — считает пользователь Marija.

«Я бы советовала ехать в Индию на отдых при условии, что перелет будет не через Гонконг или Бангкок. Потому что в плане заражения опасаться следует именно больших транзитных аэропортов, где скапливается много пассажиров, среди которых и китайцы», — наставляет Zummy.

«Хочется верить, что туристы из Китая вряд ли поедут в Индию, — пишет пользователь СТА 1106. — И если в Индии заболели один-два человека, то шанс для российского туриста подхватить коронавирус равен шансу выиграть миллиард рублей в новогоднюю лотерею. Паника раскручивается искусственно. Методика лечения разработана, она аналогична лечению атипичной пневмонии. Так что, как сказал [первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий] Онищенко, бояться надо больше сезонного гриппа, чем коронавируса».

«В Индию ехать можно — зачем лишать себя возможности отдыха, тем более запланированного? Море — это агрессивная среда для вируса, и там меньше шансов его прихватить, чем в нынешней слякотной погоде дома», — заключает Traveller 780.

Традиционная опасность для русских

Впрочем, как убедился корреспондент ФАН, коронавирус в Индии не самая большая угроза для нашего туриста. Приезжая на отдых на океан, россияне сохраняют свои классические привычки — от души и безо всякой меры потребляют алкоголь, которым в Гоа торгуют все окрестные магазины. Особенно их греет то, что там действуют спеццены на крепкое спиртное — небольшая бутылка рома стоит 100 рублей, а вместимостью 0,75 литра — 240 рублей. Поэтому десятки наших соотечественников с момента приезда буквально не просыхают, что приводит к печальным последствиям.

Пресса Гоа пестрит заголовками типа «Кто ответит за тонущих туристов?». Да, наши люди тонут. С начала туристического сезона уже три десятка человек погибли на пляжах курорта, многие из них — россияне. Причины тому — неумение плавать, непомерные дозы алкоголя, проблемы со здоровьем (на днях россиянин утонул в результате сердечного приступа). Влияет и местная специфика — например, регулярные забастовки спасателей, недовольных низкой зарплатой, а также коварные противотечения на нескольких пляжах северного Гоа — когда человека, что называется, на ровном месте начинает уносить в море.

Тем не менее правительство штата склонно винить во всех бедах алкоголь. Власти намерены в ближайшее время создать «пляжный батальон» — его бойцы будут патрулировать пляжи, контролировать «черные точки» по продаже крепкого спиртного и жестко пресекать употребление спиртного на берегу. Кстати, с 31 января 2019-го здесь введены штрафы: распитие спиртных напитков и замусоривание пляжей обойдутся в 2 тысячи рупий. То же преступление, совершенное «организованной» группой лиц, — уже в 10 тысяч рупий. А в случае неуплаты штрафа для нарушителей предусмотрено тюремное заключение сроком до трех месяцев.