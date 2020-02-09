Салливан заявил, что США рассматривают предложение Путина о саммите стран-участниц ООН

Москва, 9 февраля. Белый дом изучает предложение президента РФ Владимира Путина о проведении саммита лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, заявил посол США в Москве Джон Салливан.

«Могу подтвердить, что мы получили предложение президента Путина, оно находится на рассмотрении в Вашингтоне», — сообщил дипломат агентству «Интерфакс».

Тут же он обратил внимание, что Штаты всегда работают в тесном сотрудничестве со всеми членами ООН и продолжат это делать независимо от того, где будут проходить эти обсуждения.

Напомним, с предложением провести саммит властей России, КНР, США, Франции и Британии Путин выступил 23 января в ходе выступления на форуме в Израиле.

Российский лидер напомнил, что эти пять стран ответственны за сохранение цивилизации и предложил их властям встретиться для серьезного разговора. Идею поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Свою готовность к встрече также выразили в Китае. В Великобритании заявили, что ожидают деталей по этому предложению.