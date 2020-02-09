Перенджиев считает, что полиция РФ должна действовать жестко ради безопасности людей на акциях

Москва, 9 февраля. Российским полицейским следует не церемониться в зачинщиками массовых беспорядков на незаконных акциях, считает член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Эксперт подчеркнул, что не имеет ввиду применение какой-то нечеловеческой жестокости, чтобы кто-то кого-то бил и калечил.

«Когда происходит реальное нарушение общественного порядка, фиксируется угроза другим гражданам, полиция должна пресечь, остановить и блокировать действия выступающих. Здесь должно быть жестко, но в рамках закона», — пояснил он в комментарии изданию «НьюИнформ».

Он обратил внимание, что в России правоохранители стараются вести себя очень корректно, в отличие от полицейских в Гонконге или Европе, где при разгоне митингующих применяются очень суровые меры.

Перенджиев считает, что целью российских стражей порядка должно быть «отключение рук» дебоширов ради безопасности обычных граждан.

«Это как в классической борьбе. Есть такой прием – выключить руки, сделать соперника беспомощным. Что-то подобное должна проявить полиция, чтобы демонстранты просто-напросто не смогли ничего сделать», — пояснил специалист.

Помимо этого Перенджиев заявил, что правоохранители не должны вести себя как на Украине, где митингующие во время Майдана получали помощь и жгли покрышки, которые им позволяли доставлять сами полицейские.