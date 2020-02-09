Минаев прокомментировал скандал с «загубленной» из-за Пугачевой карьерой Муромова

Москва, 9 февраля. Певец, автор хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов заявил, что примадонна Алла Пугачева виновата в его загубленной карьере.

Муромов уверен, что артистка боялась конкуренции с ним и поэтому сделала все возможное, чтобы автор хита не попал на телевидение.

«Она платила деньги, чтобы меня не показывали по телевизору. У нее были люди, которые работали на телевидении. И она им платила зарплату. Они выполняли ее поручения. Ей не нужны были звезды», ― рассказал Муромов в комментарии изданию «Собеседник.ru».

Композитор Сергей Минаев и певец Вадим Казаченко прокомментировали слова Муромова. Оба артиста сотрудничали с автором песни «Яблоки на снегу».

Минаев признался, что не любит сплетни и посоветовал журналистам обратиться к писателю Сергею Минаеву, отметив, что его тезка «наплетет» что-то интересное. Слова Муромова композитор объяснил почтенным возрастом.

«Больные старые люди что-то друг на друга имеют. Пусть они сами объясняют, если неудачно или удачно пошутили. Я не знал, что он там пошутил, в сердцах сказал. Человек уже в возрасте, и надо относиться к этому с пониманием», ― заявил Минаев в комментарии Nation News.

Казаченко сообщил, что находится на гастролях в Германии и ничего не слышал о скандале с Муромовым.

Пик популярности Муромова пришелся на конец 80-х — начало 90-х годов, а затем начался спад, и в этом, как утверждает Муромов, полностью виновата Пугачева. Для этого, по его словам, Алла Борисовна использовала свое влияние на телевидении, а оно было огромным. При этом, как отметил певец, Пугачева питала слабость к харизматичным артистам эстрады и некоторым помогала строить карьеру. В ответ на вопрос, почему же она не помогла ему, Муромов напомнил о романах примадонны с Александром Стефановичем, Сергеем Челобановым, Владимиром Кузьминым.