Украина отправит на ремонт возвращенные Россией два корабля

Киев, 9 февраля. Катер «Никополь» и буксир «Яны Капу» отправят на завод для ремонта. Об этом проинформировали в пресс-службе минобороны Украины.

Планируется, что это будет сделано на следующей неделе.

«Катер «Никополь» и буксир «Яны Капу» уже на следующей неделе будут отправлены на завод. Второй катер, «Бердянск», встанет на ремонт несколько позже», — сообщили в военном ведомстве.

Три украинских корабля были задержаны после того, как они в конце ноября 2018 года нарушили российскую госграницу в Керченском проливе. Экипаж бронекатеров проигнорировал законные требования российских пограничников об их остановке.

Военные корабли были задержаны, а моряки — арестованы по решению суда Крыма. В сентябре прошлого года в рамках двустороннего процесса их обменяли на удерживаемых на Украине россиян. Корабли ВМСУ были переданы Киеву согласно российско-украинским договоренностям. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние трех кораблей, заявив, что «россияне их угробили». По его словам, с кораблей будто бы «сняли не только оборудование, но даже плафоны, розетки и унитазы». Киев оценил сумму ущерба на возвращенных РФ кораблях как минимум в 2,3 миллиона долларов.