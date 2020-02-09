Израиль новыми ударами по Сирии может навредить «сделке века»

Посадка пассажирского самолета, уходящего от израильского обстрела, на российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии попала на видео. Подробнее о том, как неосмотрительность и агрессия Израиля едва не привела к катастрофе регионального масштаба — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Как Израиль чуть не уничтожил пассажирский самолет

Ночью 6 февраля израильские истребители F-16 ВВС выпустили со стороны Голанских высот и южной части Ливана восемь ракет класса «воздух — земля» по пригородам Дамаска. В ответ подразделения Сирийской арабской армии (САА) применили зенитные ракетные системы ПВО.

В момент обстрела над сирийской столицей заходил на посадку гражданский авиалайнер Airbus-320 авиакомпании Cham Wing Airlines, который следовал из иракского города Наджаф в международный аэропорт Дамаска. На его борту находилось 172 пассажира. среди которых были граждане Сирии, Ирака и Ирана, совершавшие поездку по святым местам.

Диспетчеры аэропорта предупредили экипаж лайнера об опасности ракетного удара, за минуту командир успел сменить маршрут и увел самолет из опасной зоны. Пилоты немедленно развернули лайнер на 180 градусов и начали набор высоты и скорости. Отойдя на 110 км от аэропорта, самолет повернул на север и направился на посадку в «Хмеймим».

Кадры успешного приземления самолета на российской авиабазе публиковал в воскресенье телеканал «Звезда». После того, как израильская атака прекратилась, Airbus-320 направился в пункт назначения.

Израильские военные знали о приближении лайнера

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что израильские радиолокационные станции отчетливо видят воздушную обстановку в районе аэропорта Дамаска. Следовательно, они не могли не заметить приближения гражданского судна.

«Проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами становится характерной чертой израильских ВВС», — заметил Конашенков, выразив сожаление, что «подобные операции израильских стратегов ни во что не ставят жизни сотен ни в чем не повинных гражданских людей».

«Сделка века» в ущерб арабскому миру

Президент США Дональд Трамп 28 января представил политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признает легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме. Израиль же, согласно документу, должно будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (западный берег реки Иордан). В качестве условий мирного процесса план требует от палестинцев отказаться от вооруженных выступлений, прекратить поддержку движения ХАМАС и свести на нет милитаризацию сектора Газа.

Чего и следовало ожидать, руководство Израиля приветствовало сделку, будучи уверенным, что ее условия сулят «блестящее будущее для израильтян». Палестинская сторона не стала принимать этот договор, назвав его «заговором, который не пройдет». Глава Палестины Махмуд Аббас и вовсе заявил о разрыве отношений с США и Израилем.

Позицию Палестины разделила подавляющая часть арабского мира. Лига арабских государств (ЛАГ) отвергла предложенный президентом США план. В ЛАГ уверены, что «он не приведет к стабильности или мирному урегулированию конфликта, а, наоборот, посеет семена для нового столетнего конфликта».

Пол мнению духовного лидера и руководителя Ирана Али Хаменеи заявил, «сделка века» умрет раньше Трампа.

Еще один приятный для Израиля «подарок»

Израиль нередко атакует сирийскую территорию со стороны оккупированных им Голанских высот. 52 года назад еврейское государство захватило эту территорию Сирии. С середины прошлого века на Голанах незаконно дислоцируются части Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Однако же Тель-Авив воспринимает оккупированную территорию исключительно своей, закрепив соответствующие трактовки в гражданском законодательстве страны.

Стоит отметить, что вышеупомянутая «сделка века» — не первый щедрый подарок Израилю со стороны США. 25 марта этого года президент США официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Риск закрытия воздушного пространства

Военный эксперт, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин в беседе с ФАН заявил, что агрессивная политика израильской стороны в ближневосточном регионе наблюдается на фоне объявления Трампом о «сделке века».

«Израиль ведет агрессивную политику в регионе. Мы видим то, что происходит на фоне реализации плана Трампа по «сделке века» и, соответственно, по расширению влияния Израиля и укреплению позиций на территории Ближнего Востока. При этом Израиль начал агрессивные акции с целью показать другим странам арабского мира свою значимость и весомость», — уверен собеседник агентства.

Враждебные удары Израиля могли повлечь не только жертвы среди гражданских лиц, но и привести к закрытию воздушного пространства над всем Ближним Востоком.

«Обстрел сирийской территории мог повлечь жертвы среди гражданского населения, гибель самолета. На фоне последних событий в Иране, где недавно был сбит гражданский самолет, это выглядело бы очень трагично. Наверное, могла бы привести к закрытию всего Ближнего Востока для полетов гражданских судов, потому что присутствует очень высокий фактор нестабильности и высокой опасности для региона в целом от Израиля до Афганистана», — считает эксперт.

Израиль может навредить плану Трампа

По мнению собеседника ФАН, столь резкие шаги Тель-Авиву стоило бы согласовать и с другими участниками ближневосточного конфликта. Однако страна решила решать ситуацию вновь не на уровне диалога, что в итоге может навредить не только Израилю, но и предложенной американцами «сделке века».