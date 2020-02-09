Экс-представитель НАТО в РФ Табах объяснил Украине минусы отказа от русского языка

Москва, 9 февраля. Украинская «мова» не сможет конкурировать с русским языком. Отказываясь от него, Украина потерпит неминуемое поражение в информационной войне. Такое мнение выразил экс-руководитель представительства НАТО в России, американский военнослужащий в отставке Юрий Табах.

По его мнению, принципиальность украинских властей в языковом вопросе губительна.

«Я понимаю, что государственный язык — это очень патриотично, но в вашей ситуации — это непрактично. Вас остальной мир <…> в Германии, в Америке, в Израиле, в Австралии — по всему миру, они вас не слышат, они не понимают», — заявил Табах.

Американский эксперт, чьи родители эмигрировали из СССР, уверен, что украиноязычные СМИ не смогут составить конкуренции русскоязычным.

«Мои родители вас не понимают. Они включили эту передачу — я уверен, что через пять минут они ее выключили и включили «Первый канал», им там понятнее, что говорят», — считает отставной военный.

Табах отметил, что Украина должна иметь русскоязычные каналы распространения информации, чтобы доносить свою точку зрения до большего количества людей.

«Вас услышит весь бывший Советский Союз. Вас также услышат все люди, которые говорят по-русски, которые живут не в бывшем Советском Союзе. Это миллионы и миллионы людей», — обратил внимание эксперт.

Он назвал глупым отказ от русского языка, добавив, что таким образом Украина заранее обрекает себя на поражение.