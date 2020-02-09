Навальный использует «дурочку» Соболь, прикрывая абсурдность «расследования» о Мишустине

Москва, 9 февраля. Глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в РФ иноагентом) Алексей Навальный провалил «расследование» о недвижимости премьер-министра Михаила Мишустина. Однако ФБК вынужден и дальше раскручивать вбросы, чтобы отработать полученные биткоины, сообщил бывший юрист ФБК Виталий Серуканов.

Псевдорасследование Навального о Мишустине не содержит никакой фактуры и сводится к эмоциональному рассказу. Кроме того, глава российского правительства опередил все «расследования» злопыхателей — вся информация о его доходах находится в открытом доступе. Понимая провал своей «претензии», Навальный продолжает разгонять «колесо ненависти» по отношению к Мишустину, используя «милую дурочку Любовь Соболь», отметил Серуканов.

«Все его аргументы из разряда «темное называть белым и повторять это по десять раз». Для его аудитории, возможно, это сгодится, но более широкий круг людей, которые его посмотрят, сразу же зададутся вопросом, а где же, собственно говоря, фактура, указывающая на то, что Мишустин заработал эти деньги нечестно либо заработал, находясь на госслужбе? Таких данных вообще нет. Зато известно, что Мишустин честно зарабатывал эти деньги, а когда перешел на госслужбу, то перестал заниматься бизнесом», — констатировал экс-юрист ФБК в комментарии Nation News.

По словам Серуканова, глава ФБК прекрасно понимает, что его нападки абсолютно беспочвенны, но ему нужно «отбивать» уже полученные биткоины.

«Инвесторы требуют от Навального постоянного нагнетания отрицательной обстановки и социального пессимизма. Навальный становится идеологом социального пессимизма, он вводит его повсюду и по любому поводу. Это начинает раздражать даже его бывалых сторонников, с которыми я так или иначе иногда общаюсь», — добавил Серуканов.

Он объяснил, что задача Соболь в этом сценарии с уверенностью втирать почитателям ФБК «пустышку», чтобы хоть как-то оправдать свое существование перед инвесторами.

«Тем не менее они будут разгонять это колесо ненависти по отношению к Мишустину, хотя никаких новых сведений, которые бы фактически указывали на какую-то его виновность, не появится. Но для этого и нужна Соболь — такая приятная, верная, милая дурочка, которая на голубом глазу будет верить в то, что она рассказывает, и отбивать биткоины. Так или иначе биткоины приходят на кошелек Навального», — подытожил Серуканов.

Ранее стало известно, что электронный кошелек ФБК пополнился на 2,31 биткоина после публикации «расследования» о Мишустине. Сумму, равную по сегодняшнему курсу 1,33 млн рублей, перечислили 13-ю траншами в период между 30 января и 5 февраля. Самая крупная транзакция была осуществлена 30 января, спустя два дня после публикации «расследования», в этот день ФБК получил 1,9995 биткоина, то есть 1 млн 154 тысячи рублей.