Обстрел по Горловке со стороны Вооруженных сил Украины в очередной раз доказывает неспособность Украины выполнять взятые на себя обязательства по Минским соглашениям. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал лейтенант Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), лидер движения «Новые скифы Новороссии» Александр Матюшин (позывной «Варяг»).

Обстрел Горловки

Поселок шахты 6/7 на северо-западе Горловки на территории Донецкой Народной Республики был обесточен в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил руководитель городской администрации Иван Приходько.

«Обстрел поселка шахты 6/7. Населенный пункт обесточен», — заявил Приходько.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В свою очередь в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня рассказали, что огонь по Горловке велся ВСУ в районе 8.15 утра со стороны поселка Шумы. Украинские военные использовали для обстрела минометы калибром 82 мм и гранатометы. Всего ВСУ выпустили по населенному пункту 6 мин и 20 гранат. Позднее минометный огонь усилился. В 08.20 по району поселка шахты 6/7 было выпущено еще 15 мин.

Недоговороспособность Украины

Как отметил Александр Матюшин, обстрел по Горловке со стороны Вооруженных сил Украины в очередной раз доказывает неспособность Украины выполнять взятые на себя обязательства по Минским соглашениям.

«Этот обстрел был не единственным на территории ДНР. И в очередной раз это говорит о невозможности каких-либо договоров с Украиной. Ведь несмотря на все соглашения в Минске, наши военнослужащие и мирные жители продолжают страдать и гибнуть от обстрелов украинских военных. С политической стороны это подтверждает невозможность взятых на себя полномочий и обязанностей, что говорит о дальнейшей бессмысленности переговорного процесса в Минске», — пояснил Александр Матюшин.

Варяг отметил, что бойцы Вооруженных сил Украины должны помнить, что военные преступления против мирного населения не имеют срока давности. Украинским военным придется ответить за все свои преступления против народа Донбасса. Кроме того, заметил Александр Матюшин, в памяти украинских военных все еще свежи воспоминания об Иловайском и Дебальцевском котлах. Армии народных республик в состоянии устроить новый котел.

«Можем повторить», — заключил Александр Матюшин.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человек.