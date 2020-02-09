Политолог Рэнкас рассказал о сценарии возврата Польшей Волыни и Галиции

Варшава, 9 февраля. Политолог Конрад Рэнкас заявил, что Польша ждет развала Украины, чтобы реализовать сценарий возврата Волыни и Галиции.

Он пояснил, что у Варшавы нет планов вторгаться на Украину ради возвращения этих земель, однако когда произойдет крах украинской государственности, то Варшава будет готова к тому, чтобы «помочь» в управлении территориями.

Конрад Рэнкас обвинил Украину в оккупации польских земель. В интервью изданию «Украина.ру» политолог отметил, что Киев «не выполняет свои обязательства, связанные с получением под управление части Восточных Кресов», и, следовательно, «теряет свои международные права на эти земли».

С точки зрения политолога, совершенно никакого значения не имеет, поднимается ли этот вопрос сегодня, главное, по его мнению, это сделать так, чтобы украинская власть на территориях, исторически принадлежащих Польше, была признана нелегитимной. Рэнкас напомнил о возрождении «старых» наций, в том числе шотландцев, и желании Ирландии объединиться с северными графствами.

Он назвал политическую карту западной Европы динамичной и поинтересовался, почему она должна быть другой на Востоке. По его словам, там многие границы были созданы искусственным образом.