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Крупнейший композитор современности Сергей Слонимский умер в Петербурге

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Крупнейший композитор современности Сергей Слонимский умер в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 февраля. Один из крупнейших отечественных композиторов Сергей Слонимский умер в Петербурге в возрасте 87 лет. 

О смерти народного артиста агентству ТАСС сообщил президент петербургского Филармонического общества Борис Березовский.

Слонимский является автором 34 симфоний, восьми опер, трех балетов, камерной и вокальной музыки, писал музыку к кинофильмам и театральным постановкам. Был профессором Петербургской консерватории, академиком Российской академии образования.

В 1987 году за оперу «Мария Стюарт» его наградили государственной премией РФ имени М.И. Глинки. В мае 2016 году композитор вручили премию правительства Петербурга в области культуры и искусства зза создание оратории «Час мужества» для меццо-сопрано, смешанного хора и симфонического оркестра на стихи Анны Ахматовой.
 

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Источник: ТАСС
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