Песков заявил, что ему «не с руки» комментировать заявления Лукашенко о «моменте истины»

Москва, 9 февраля. В Кремле отметили эмоциональность высказываний президента Белоруссии Александра Лукашенко в преддверии визита в Сочи, однако указали на то, что лидеры двух стран настроены на развитие двусторонних отношений. Об этом заявил журналистам в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, ему «не с руки» комментировать заявления белорусского лидера, говорившего, что в отношениях между Минском и Москвой «наступает момент истины».

«Но вместе они собираются во имя союзных, общих интересов, свидетелями чему мы являемся сейчас», — отметил Песков в передаче «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Министр экономического развития РФ Александр Новак отметил, что российская сторона всегда настроена результативно сотрудничать с Белоруссией, потому что Минск является одним из крупнейших покупателей российских энергетических ресурсов.

Напомним, встреча главы российского государства Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко продолжалась в сочинской резиденции президента РФ больше часа. Как отметил после переговоров Путин, стороны коснулись многих тем. Лукашенко согласился с президентом России, обратив внимание на то, что они успели обсудить широкий спектр вопросов.