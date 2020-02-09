Кемерово, 9 февраля. Автобус, в салоне которого находились 50 пассажиров, лоб в лоб столкнулся с фурой на трассе в Кемеровской области. Источник Федерального агентства новостей сообщил, что один человек погиб, трое пострадали.

По имеющимся данным, водитель грузовика погиб. Все находившиеся в салоне автобуса пассажиры живы, но 13 человек получили травмы. Прибывшие на место происшествия медики осмотрели 10 человек, троих пассажиров госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сообщается, что авария произошла на 60-м километре автодороги Кемерово — Анжеро-Судженск. По предварительной информации, водитель грузовика Isuzu не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с междугородним пассажирским автобусом, который направлялся из Анжеро-Судженска в Кемерово.

Подробные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.