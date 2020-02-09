СК начал проверку по факту жесткой посадки самолета в Усинске

Санкт-Петербург, 9 февраля. Следственный комитет начал проверку по факту жесткой посадки пассажирского самолета в городе Усинск Республики Коми. Об этом заявила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

В сообщении отмечается, что представитель ведомства уже отправился к месту инцидента.

«Следователь выехал на место происшествия, начата доследственная проверка», — отметили в пресс-службе.

Напомним, лайнер авиакомпании UTair, летевший по курсу Москва – Усинск, совершил жесткую посадку в конечной точке маршрута. Самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу, приземлившись на брюхо.

На борту самолета находилось 94 пассажира, которые успешно эвакуировались. Сообщается, что никто не пострадал.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за ошибки пилотов, передавало Федеральное агентство новостей.