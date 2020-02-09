Чупрыгин отметил эффективность политики РФ на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Россия и Судан активно сотрудничают в вопросах урегулирования ливийского кризиса. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Российской Федерации в Судане Владимир Желтов, отметив важность российского дипломатического влияния на обе конфликтующие стороны в Ливии, благодаря чему удалось начать мирные процессы. Также он подчеркнул, что суданские власти заинтересованы в скорейшем прекращении кровопролития в соседней стране для стабильности в регионе, в этом их интересы совпадают с позицией Москвы. В интервью Федеральному агентству новостей арабист-востоковед Андрей Чупрыгин отметил, что Россия доказала многим странам, что способна действительно эффективно и решительно действовать в вопросах урегулирования подобных конфликтов, о чем свидетельствует сирийский опыт.

«Как известно, Россия предпринимает в этих целях самые энергичные усилия, используя в том числе свой политический вес и влияние на ливийские стороны. Что касается наших суданских партнеров, то их возможности здесь объективно скромнее, хотя они, с учетом общей с Ливией протяженной неспокойной границы, заинтересованы в установлении мира и стабильности в соседней стране. Соответственно, в этом у нас общие с суданцами интересы», — объяснил российский посол.

Еще Желтов добавил, что в дипломатическом поле регулярно поддерживается диалог между РФ и Суданом касательно поиска механизмов внешнеполитического урегулирования кризиса в Ливии. Так, он напомнил, что в декабре минувшего года в российской столице проходило очередное, восьмое, заседание российско-суданского рабочего комитета высокого уровня, в котором принимали участие замминистра иностранных дел двух государств, а 5–6 февраля 2020 года состоялась встреча руководителей профильных департаментов в Хартуме.

По словам Чупрыгина, Россия своим опытом в Сирийской Арабской Республике доказала государствам Ближнего Востока и Африканского континента, что способна успешно решать вопросы урегулирования. Он добавил, что многие страны Северной Африки действительно хотят мирного политического решения ливийского кризиса, поэтому активно в этом сотрудничают с Москвой.

«Понятно, что после саммита Россия — Африка в Сочи, который прошел не так давно, сотрудничество России с африканскими странами в определенной степени активизировалось. Это логичный результат подобного мероприятия и вполне ожидаемый. То, что прозвучало такое заявление посла России в Судане, это тоже вполне объяснимо, поскольку Судан граничит с Ливией. Сотрудничество Судана с Россией [по ливийскому урегулированию] объясняется тем, что у большинства африканских государств, как и в представлении арабских государств, российский опыт в Сирии воспринимается как элемент решительной политики и способности различными методами добиваться вопросов, стоявших перед странами этого региона», — объяснил собеседник ФАН.

Кроме того, востоковед подчеркнул, что нет ничего удивительного, что Судан ищет пути взаимодействия в решении ливийского вопроса мирным путем именно с Россией, так как позиция нашей страны в этом направлении является наиболее правильной и продуктивной.

«Очевидно, что у Судана есть желание взаимодействовать с таким решительным и сильным партнером и союзником, как Россия. Это вполне объективный процесс. В прекращении кровопролития в Ливии также заинтересованы Алжир, Тунис и Египет, потому что продолжающаяся гражданская война в Ливии приносит неприятности не только ливийцам, но и окружающим странам. Другой вопрос, что быть заинтересованным в мирном разрешении ливийского кризиса и иметь возможность что-то в этом направлении сделать — это две большие разницы», — заключил эксперт.

Напомним, именно Россия стала инициатором мирных процессов в Ливии, благодаря совместному призыву Владимира Путина и его турецкого коллеги с 12 января текущего года противоборствующие стороны ливийского конфликта ввели режим прекращения огня, что в очередной раз доказало высокую эффективность российской дипломатии. Затем последовали переговоры в Москве 13 января, где обсуждались пути выхода из кризиса и инициативы для дальнейшего подписания мирного соглашения между командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром и главарем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем. Берлинский саммит 19 января стал логичным продолжением успехов РФ в вопросах мирного урегулирования в Ливии.