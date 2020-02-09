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Происшествия

Момент жесткой посадки самолета UTair в Коми попал на видео

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Момент жесткой посадки самолета UTair в Коми попал на видео

Усинск, 9 февраля. Пассажир совершившего жесткую посадку в воздушной гавани Усинска лайнера запечатлел на видео момент приземления.

На опубликованных кадрах видно, как при ударе воздушного судна о взлетно-посадочную полосу (ВПП) с полок падают личные вещи пассажиров, а также отрывается часть обшивки салона.

Самолет авиационного перевозчика UTair, следовавший рейсом Москва — Усинск, из-за проблем с шасси ударился хвостовой частью о ВПП и совершил аварийную посадку на брюхо.

На борту лайнера находились 94 пассажира, они удачно эвакуировались, никто не пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы. Другие подробности инцидента пока не приводятся.

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Источник: РЕН ТВ
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