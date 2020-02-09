Клинцевич назвал провокацией ситуацию вокруг договора о Шпицбергене

Посольство России в Норвегии заявило о нарушении властями этой страны договора о Шпицбергене 1920 года. В частности, дипломаты возмущены тем, как Осло самовольно нанес участки, расположенные в зонах действия договора, на раунды по распределению лицензий на разработку энергоресурсов ресурсов континентального шельфа. Таким образом, российские компании фактически лишены возможности подавать заявки на перспективные участки в пределах данного шельфа. По мнению первого заместителя председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франца Клинцевича, подобные ситуации недопустимы. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что Россия должна усерднее отстаивать свои национальные интересы.

«Наша страна уже представила довольно убедительные доказательства того, что континентальный шельф, о котором идет речь, является на самом деле российской территорией, — уверен парламентарий. — Однако коллективным Западом эти доводы специально игнорируются. То, что происходит сейчас вокруг всей этой ситуации со Шпицбергеном, — самая настоящая провокация. В этой связи министерство иностранных дел и другие уполномоченные государственные институты, как мы видим, уже ведут активную работу, высказывают свои замечания и протесты».

По словам сенатора, не менее важен и общественный консенсус вокруг этого вопроса: российские СМИ должны доводить позицию государства до граждан как можно более четко и ясно. Тем не менее, считает собеседник ФАН, вопрос принадлежности Шпицбергена действительно довольно тонкий и дипломатический: при всех своих очевидных правах на арктический архипелаг РФ уважает международные договоренности, согласно которым он принадлежит Норвегии.

«Есть вещи, в том числе по границам, которые уже узаконились и устоялись. Мы не обходим и не пытаемся нарушать эти границы, но надо понимать, что с точки зрения устоявшейся логики международного права, эти территории все же принадлежат России — и мы это, подчеркну, убедительно доказали. Вот об этом и надо вести разговор с Западом и более активно отстаивать наши национальные интересы», — заявил Клинцевич.

По мнению парламентария, договор о Шпицбергене, который был подписан ровно 100 лет назад, 9 февраля 1920 года, совершенно не учитывал интересов России — нашей страны даже не было среди его подписантов, в то время как такие далекие от Шпицбергена страны, как Италия, Нидерланды, США, Франция и Япония определяли его международно-правовой статус. Неучастие России в этом процессе было связано прежде всего с ее сложной внутри- и внешнеполитической ситуацией в то время — шла Гражданская война.