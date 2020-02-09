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Опубликованы первые фото с места жесткой посадки самолета в Усинске

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Опубликованы первые фото с места жесткой посадки самолета в Усинске

Усинск, 9 февраля. Первые фото с места жесткой посадки пассажирского самолета, летевшего из Москвы в Усинск, появились в распоряжении Федерального агентства новостей.

Как сообщалось ранее, Boeing-737 авиакомпании Utair выполнял рейс из Москвы в Усинск. В аэропорту пункта назначения он прокатился по взлетно-посадочной полосе на брюхе и выкатился за ее пределы.

Опубликованы первые фото с места жесткой посадки самолета в Усинске

По предварительным данным, причиной инцидента могла стать ошибка пилотов: при приземлении они задели хвостовой частью полосу. На борту лайнера находились 94 пассажира и члены экипажа. К счастью, никто не пострадал.

Опубликованы первые фото с места жесткой посадки самолета в Усинске

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