Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» спустя всего сутки из-за бойкота участников

Москва, 9 февраля. Скандальная эскорт-модель Настя Рыбка покинула реалити-шоу «Последний герой. Зрители против звезд» спустя всего сутки. Девушка не смогла найти общий язык со своими соплеменниками.

Сообщается, что в первом выпуске члены команды звезд одержали победу в испытании и выбрали в качестве вознаграждения пополнение племени. Однако знаменитости не ожидали, что организаторы решили усилить звездное племя Настей Рыбкой.

Многие поначалу не знали, как реагировать на появление эпатажной девушки. Дурная слава эскорт-модели заставила некоторых участников шоу отказаться от общения с ней, объявив бойкот.

Рыбке пришлось ночевать отдельно от своих соплеменников. Следующим утром представители мужской половины команды звезд заявили, что не хотят жить на одном острове с ней.

Модели предложили поменять племя, но девушка в ответ покинула телевизионный проект.

Рыбка записала видео, в котором объяснила свое отношение к произошедшему. Она призвала подписчиков не «хейтить» участников шоу.

«Я что-то не пойму, если вы такие высокоморальные, что же ваши женщины вас так ревнуют?» — задалась она вопросом в Instagram.

Ранее Настя Рыбка похвасталась своими отношениями с одним из участников последних выборов президента Украины. Девушка отказалась назвать имя своего спутника, но заявила, что возможно в будущем сделает это, передавало Федеральное агентство новостей.