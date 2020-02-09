Актер Кравченко сделал предложение возлюбленной в прямом эфире

Москва, 9 февраля. Российский актер Алексей Кравченко в прямом эфире сделал предложение своей возлюбленной и коллеге Надежде Борисовой. Пара прожила вместе 15 лет и даже обвенчалась, но официально брак не зарегистрировала.

Кравченко и Борисова стали гостями программы «Секрет на миллион». Ведущая Лера Кудрявцева напомнила актеру, что он обещал сделать предложение свой возлюбленной. Тогда актер взял букет и встал на одно колено.

«Выходи за меня. У меня много минусов, но твои минусы я обожаю больше всего», — сказал актер.

Борисова не смогла сдержать слез и согласилась. Церемония планируется на середину февраля, пара надеется успеть подготовиться ко Дню святого Валентина. Актеры отметили, что ранее уже пытались зарегистрировать брак и даже поехали в ЗАГС, но он оказался закрыт.

Ранее Кравченко стал участником разбирательства ― у артиста украли мотоцикл BMW. Артист планировал продать дорогой мотоцикл. На встречу приехал крупный бородатый мужчина. Он попросил прокатиться на мотоцикле. Актер отдал ключил от BMW покупателю и остался ждать, когда тот вернется. Однако неизвестный скрылся на мотоцикле и на связь с Кравченко больше не выходил.