Гимнастка Солдатова призналась, что страдает от булимии

Москва, 9 февраля. Российская гимнастка Александра Солдатова заявила, что тренироваться в полную силу последние годы ей мешает булимия.

Она рассказала, что эта история продолжается уже в течение двух лет. По словам спортсменки, помимо травм и переломов, у нее есть и другая болезнь, которая постоянно мешает полноценной работе. Александра Солдатова в беседе с ТАСС призналась, что только два года назад рассказала тренерам о своем недуге. Она настраивалась несколько месяцев, что попросить о помощи.

«Более двух лет я болею булимией, это очень страшная болезнь», — подчеркнула гимнастка.

Солдатова поделилась, что когда рассказала тренеру Анне Дьяченко, «то плакала, беседовали с ней около трех-четырех часов». Она выразила благодарность Ирине Винер-Усмановой и Анне Дьяченко за поддержку в трудный период жизни.

«Они очень поддерживают меня. Каждый раз, когда у меня был выбор — здоровье или спорт, я всегда выбирала спорт», — сказала спортсменка.

Несколько дней назад появилась информация, что четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова экстренно доставлена в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Позже спортсменка опровергла сообщения СМИ о госпитализации. Она записала видео, в котором попросила за нее не беспокоиться, поскольку с ней «все прекрасно».