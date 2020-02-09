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Названа предварительная причина жесткой посадки самолета в аэропорту Усинска

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Названа предварительная причина жесткой посадки самолета в аэропорту Усинска

Усинск, 9 февраля. Самолет авиакомпании Utair, вылетевший из Москвы, совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. Источник Федерального агентства новостей назвал предварительную причину инцидента.

Самолет Boeing-737 выполнял рейс Москва ― Усинск. Во время приземления лайнер «брюхом» прокатился по взлетно-посадочной полосе и выкатился за ее пределы.

«По предварительной версии, пилоты допустили ошибку при приземлении и задели хвостовой частью полосу», — сообщил источник ФАН.

По данным источника, информация о проблемах с шасси не соответствует действительности. На борту лайнера находились 94 пассажира и члены экипажа, никто не пострадал.

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