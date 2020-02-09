Сирия, 9 февраля. В Мосуле было раскрыто убежище «спящей ячейки» ИГ1. Турки приступили к строительству нового поста наблюдения в Идлибе. Курдские боевики провели аресты в лагере «Аль-Хол» в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: взяли под свой контроль город Аль-Калария на юго-западе от Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: заявила об уничтожении танка САА в западной части Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: провели аресты в лагере для беженцев «Аль-Хол» в Хасаке.

ВС Турции и протурецкие силы: начала строительство нового наблюдательного поста в Идлибе у населенного пункта Кминас.

ВС Ирака: раскрыли местонахождение убежища «спящей ячейки» ИГ в городе Мосул в иракской провинции Ниневия.

Провинция Алеппо

Стало известно о том, что Сирийская арабская армия (САА) заняла еще один населенный пункт на юго-западе от административного центра провинции. Под контроль сил САР перешел город Аль-Калария. Информационный портал Step News Agency заявляет о том, что исламисты террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***, отступили, не оказав сопротивления. Поддержку правительственным войскам на данном направлении продолжают оказывать сирийские ВВС. По данным Twitter-канала (MasarPressNet), под ударом оказались военные объекты джихадистов в окрестностях населенного пункта Хан аль-Асаль.

Между тем исламисты в очередной раз открыли огонь по мирным районам Алеппо. Оппозиционные СМИ утверждают, что в результате обстрела квартала Новый Алеппо был уничтожен танк САА. Информация о возможных жертвах среди гражданского населения пока выясняется.

Провинция Даръа

Поступила информация о похищении ребенка в Даръа. Военный источник в сети Twitter (yousef1997m) опубликовал фотографию, на которой запечатлен мальчик на вид шести-семи лет, пропавший несколько месяцев назад. В его похищении подозревают боевиков исламистских бандформирований, которые осуществляют подпольные вылазки в регионе. Напомним, операция по зачистке территории провинций Даръа и Эль-Кунейтра завершилась летом 2018 года, тем не менее до сих пор появляются свидетельства того, что на юго-западе САР сохраняется присутствие «спящих ячеек» джихадистов. Военные эксперты полагают, что подобные группы действуют в координации с силами международной коалиции, базирующимися в районе «Ат-Танфа».

Провинция Идлиб

Турция приступила к возведению нового наблюдательного поста в Идлибе. Новостной портал Aleppo Media Center сообщает о том, что КПП будет располагаться у населенного пункта Кминас юго-восточнее административного центра провинции. Ранее поступали данные о передислокации в регион двухсот единиц военной техники из Турции. Напомним, Сирийская арабская армия (САА) ведет масштабное наступление в провинции с целью освободить мирное население от гнета террористических организаций. В результате операции под названием «Идлибский рассвет» уже были зачищены обширные территории юго-восточной части региона, в том числе стратегические города Маарет ан-Нуман и Серакиб.

Провинция Хасака

Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что в лагере для беженцев «Аль-Хол» прошли аресты. Курдские боевики, под контролем которых находится пункт временного размещения, задержали нескольких женщин из числа членов семей террористов «Исламского государства»1. Напомним, накануне неизвестные пырнули ножом одного из охранников лагеря, в результате чего он погиб. В совершении нападения подозреваются родственники джихадистов, которые неоднократно были замечены в ведении подрывной деятельности. Несмотря на исходящую от них угрозу, курдские радикалы время от времени освобождают родственников боевиков за выкуп.

Ирак

Новостной портал Press Iraq сообщает о том, что в городе Мосул в провинции Ниневия было раскрыто местонахождение убежища одной из подпольных групп «Исламского государства». Сотрудникам иракской полиции удалось задержать пятерых скрывавшихся террористов благодаря поддержке разведывательных спецслужб. Напомним, об освобождении Мосула было объявлено в июле 2017 года, однако так называемые спящие ячейки террористической группировки все еще представляют угрозу для безопасности жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.