Томская школьница выкупила у Стивена Кинга права на экранизацию его рассказа

Томск, 9 февраля. Известный американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию своего рассказа томской школьнице. Цена сделки составила один доллар и прошла в рамках программы Dollar Baby.

16-летняя Диана Костырина выкупила у «короля ужасов» авторские права на киноадаптацию рассказа «Женщина в комнате». Девушка давно увлекается кинематографом и уже успела снять несколько короткометражных фильмов.

Она сообщила, что будущая экранизация попадет на широкий экран осенью 2020 года. Фильм покажут в Краснодаре на ежегодном международном фестивале Dollar Baby Russia. Съемки будут проходить при поддержке киноклуба «Сибирские мастерские».

По предварительным подсчетам, бюджет будущей картины составит около пяти тысяч долларов. Костырина занята поисками актрисы на главную женскую роль и ведет переговоры о съемках с известным актером, однако его имя пока держат в тайне.

Отмечается, что сделка была заключена по американской программе Dollar Baby, которая позволяет школьникам со всего мира выкупить у Стивена Кинга авторские права на один год.

Рассказ «Женщина в комнате» написан в 1978 году. В нем показана эмоционально тяжелая и достаточно грустная история о том, что иногда приходится сделать для близкого человека. Ранее произведение уже было экранизировано в 1983 году. Режиссером короткометражки выступил Фрэнк Дарабонт, который известен своими удачными экранизациями романов Стивена Кинга — «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля» и других.