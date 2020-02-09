В Таиланде растет число жертв военного стрелка

Бангкок, 9 февраля. Число жертв стрельбы в тайском городе Накхонратчасима достигло 30, 58 человек ранены.

Ранее было известно о 26 погибших. Обновленную информацию об умерших и пострадавших сообщили в городской больнице, сообщает телеканал RT.

Напомним, людей расстреливал военнослужащий одной из частей Сухопутных войск Таиланда 32-летний Чакрапант Тхомма. Вечером 8 февраля он застрелил своего командира и еще двух сослуживцев, а потом угнал внедорожник HMMWV и направился в торговый центр Terminal 21. По дороге он расстреливал прохожих, а когда приехал к ТЦ, стал палить по посетителям.

Местные СМИ уточняют, что по зданию торгового центра Тхомма выстрелил из гранатомета, после чего там начался пожар. После этого военнослужащий вошел внутрь ТЦ и захватил заложников. Тайские издания сообщали, что к зданию привезли мать военного, она пыталась участвовать в переговорах и уговаривала сына сдаться, но безрезультатно. Полиция и военные брали здание штурмом. Он продолжался всю ночь. В итоге стрелок был ликвидирован.

Отметим, что все свои действия Тхомма освещал в соцсети Facebook. Модераторы соцсети почему-то не сразу заблокировали его аккаунт.