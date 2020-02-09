Автобус с 70 детьми перевернулся в Чехии

Прага, 9 февраля. Автобус с 70 детьми в салоне попал в дорожно-транспортное происшествие на северо-западе Чехии. Об этом проинформировал представитель полиции республики Даниэл Витек.

По его словам, транспортное средство перевернулось у города Лоуны в Устецком крае.

«Близ города Лоуны перевернулся двухэтажный автобус, в котором находились 70 детей», — заявил Даниэл Витек.

По его словам, некоторые дети получили ранения различной степени тяжести, трое из них пострадали серьезно. По предварительным данным, водитель автобуса по неустановленным на данный момент причинам не справился с управлением автобусом и выехал за пределы шоссе, после чего транспортное средство перевернулось.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося ДТП, после чего будет принято решение процессуального характера.