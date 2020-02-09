Евродепутаты требуют от властей Латвии запретить прославлять нацизм

Сопредседатели «Русского союза Латвии» Татьяна Жданок и Мирослав Митрофанов в понедельник, 10 февраля, в 10 часов утра, передадут мэру Риги открытое письмо о запрете на прославление нацизма в Латвии, подписанное 38 депутатами Европарламента из 16 стран Евросоюза и 5 политических групп ЕП. Подробности из Риги передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Не допустить прославления легионеров двух латвийских дивизий Waffen-SS 16 марта 2020 года

Письмо адресовано правительству Латвии, Сейму и Рижской думе, которая исправно выдает разрешение на ежегодные шествия в честь легионеров двух латвийских дивизий Waffen-SS вот уже четверть века. В тот же день письмо депутатов Европарламента будет передано премьер-министру ЛР Кришьянису Кариньшу и председателю Сейма Инаре Мурниеце.

«Мы, депутаты Европейского парламента, обращаем ваше внимание на резолюцию ЕП от 25 октября 2018 года об увеличении насильственных действий неонацистов в Европе (2018/2869(RSP)), — говорится в письме (в переводе с английского). — В резолюции парламент призывает все страны ЕС «к общей культуре памяти, осуждающей совершенные в прошлом преступления фашистов» и указывает на тот факт, что «каждый год 16 марта в Риге в день памяти легионеров собираются тысячи человек, чтобы чествовать латвийцев, служивших в Ваффен-СС».

Европарламент призывает государства — члены ЕС «учитывать рекомендации Совета Европы о противодействии проявлениям неонацизма и правого экстремизма». В свою очередь, эти рекомендации призывают государства «добиться правильного равновесия между необходимостью охранять свободу слова и права членов экстремистских групп на частную жизнь, с одной стороны, и основными правами, имеющимися у демократических групп, которые желают реагировать и предотвратить либо заблокировать организованные правыми экстремистами манифестации, с другой стороны».

Отметим от себя, что «заблокировать или предотвратить» шествия легионеров СС в Риге у местных организаций антинацистов нет законной возможности. Коллективные пикеты антифашистам разрешают проводить лишь в прилегающем к площади Свободы парке, пока участники шествия не закончат возлагать цветы к памятнику Свободы и петь популярные песни бойцов двух дивизий Waffen-SS. Поэтому антинацисты выходят в одиночные пикеты с антифашистскими плакатами, но приблизиться к участникам шествия не позволяют металлические заграждения, ряды полиции, спецназа и собственной охраны почитателей и потомков Латышского добровольческого легиона СС.

Несмотря на призыв Европарламента, отмечается в письме, 16 марта в Риге проходят торжественные шествия, в ходе которых чествуются воины СС, в то время как альтернативные публичные мероприятия запрещаются. В таких акциях в различные годы принимали участие депутаты Сейма, министры и чиновники. Маршрут шествий ведет к символу независимости Латвии — памятнику Свободы на центральной площади. Колонна участников в основном состоит из молодых людей.

«Сегодня, в январские дни 2020 года, в дни памяти жертв Холокоста, когда только что прошли торжества в честь 75-летия освобождения концентрационного лагеря Освенцим, мы призываем вас: не допустить шествий и манифестаций, нацеленных на чествование и прославление воинов легиона Ваффен-СС 16 марта 2020 года», — подчеркивается в обращении евродепутатов.

На резолюцию Европарламента о росте неонацизма внимание в Латвии не обращают

В конце января, в дни празднования 75-летия освобождения Освенцима, лидер «Русского союза Латвии» Татьяна Жданок направила всем депутатам Европарламента просьбу подписать письмо к латвийским властям с призывом не допустить шествий и манифестаций, нацеленных на чествование и прославление воинов легиона Waffen-SS 16 марта 2020 года.

Несмотря на последовавший вскоре от трех латвийских депутатов призыв не подписывать это письмо (а может быть, именно благодаря такому призыву, ведь оппоненты Жданок никак не осудили проведение шествия 16 марта, утверждая лишь, что это якобы «частная инициатива»), в течение трех дней обращение подписали, кроме самой Татьяны Аркадьевны, 37 депутатов Европарламента.

«Причем это оказались представители всех политических групп, за исключением консерваторов и правых радикалов, — отмечает евродепутат Татьяна Жданок, доктор математических наук к тому же. — Это депутаты от Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Польши, Португалии, Словакии, Франции, Чехии, Эстонии. К сожалению, ни один депутат от Латвии (всего их 11. — Прим. ФАН), кроме меня, не поддержал письмо с осуждением чествования легионеров Ваффен-СС. И это при том, что письмо опирается на резолюцию, принятую подавляющим большинством депутатов прежнего состава Европарламента».

Эта резолюция Европарламента от 25 октября 2018 года называется «О росте насильственных действий неонацистов в Европе». В ней, в частности, в числе тревожных случаев активизации действий неонацистов приводится тот факт, что «каждый год 16 марта в Риге в день памяти легионеров собираются тысячи человек, чтобы чествовать латвийцев, служивших в Waffen-SS».

Татьяна Жданок замечает, что в 2019 году власти Латвии проигнорировали высказанный в резолюции призыв ко всем странам ЕС об «общей культуре памяти, осуждающей совершенные в прошлом преступления фашистов» и в который раз разрешили провести памятное мероприятие в честь легионеров Waffen-SS.

Более того, полгода назад министр обороны Латвии Артис Пабрикс — в недавнем прошлом депутат Европарламента — выступил с прославлением легионеров, которые давали клятву на верность Адольфу Гитлеру, и призвал латышей ими гордиться.

«Патриотическая пропаганда в Латвии уже не первый год базируется на прославлении действий военнослужащих Латышского легиона Waffen-SS, а положительный образ легионера используется для привлечения в латвийскую армию современной молодежи страны, — обращает внимание лидер РСЛ и евродепутат. — Следует отметить, что национальные соединения СС были созданы во многих странах Европы. Но ни в одной из стран ЕС не считают возможным публичное прославление бойцов этих подразделений».

Ни один военный преступник в Латвийской Республике не наказан

Известно, что организация СС и ее части Waffen-SS были признаны преступной приговором Нюрнбергского трибунала, однако не все ее члены были названы преступниками. В приговоре была сделана специальная оговорка насчет непричастности членов Waffen-SS, принятых на службу с 1943 года, в силу принудительного характера призыва, а также тех, кто не совершал преступлений, перечисленных в ст. 6 Устава Трибунала.

«Общество Латвии, следуя духу и букве резолюции ЕП, вправе получить достоверную информацию о служивших в Латышском легионе СС — не является ли часть легионеров военными преступниками, участвовавшими во время службы в Легионе или ранее в убийствах мирных жителей, грабежах, мародерстве? — задает прямой вопрос Татьяна Жданок. — Латвия могла бы последовать примеру Финляндии, где в прошлом году исследовательская группа под руководством известного финского историка Ларса Вестерлунда опубликовала 250-страничный отчет на английском языке, озаглавленный «Финские добровольцы СС и военные преступления в отношении евреев, гражданских лиц и военнопленных на территории Украины и Кавказа в 1941–1943 гг.». Решение профинансировать такое расследование принял президент Финляндии Саули Ниинисте, откликнувшись на призыв Эфраима Зуроффа — известного «охотника за нацистами» и директора иерусалимского офиса Центра Симона Визенталя, ведущей международной организации по исследованию Холокоста».

Тяжелая страница в истории Финляндии перевернута: финские добровольцы, воевавшие с 1941 по 1943 год в составе дивизии СС «Викинг», с большой вероятностью участвовали в убийствах евреев, мирного населения и военнопленных на Восточном фронте, говорится в независимом расследовании. Ничего подобного в Латвии за время независимости не предпринималось. А ведь в состав Латышского добровольческого легиона СС вошли бойцы латышских полицейских батальонов, участвовавших, к примеру, в карательной антипартизанской операции «Зимнее волшебство» (Winterzauber) в феврале-апреле 1943 года на территории Белоруссии и Псковской области. Именно в результате этой карательной операции в Саласпилсский концлагерь были привезены эшелоны с женщинами и детьми из сожженных белорусских деревень, напоминает Татьяна Жданок.

Сама операция предполагала массовое уничтожение деревень и значительной части местных жителей. Это сознавали как руководители операции, так и ее исполнители.

«Все русские деревни на границе с Латвией, которые в первую очередь образуют опорные пункты для нападений со стороны бандитов, следует полностью сжечь», — указывалось в приказе №363 немецкого командования командирам групп.

Латвийские полицейские батальоны участвовали в карательных операциях

Как свидетельствуют документы, подчеркивает Татьяна Жданок, в карательной операции Winterzauber участвовали:

273-й Лудзенский латышский полицейский батальон (19 офицеров и 417 солдат);

280-й Болдерайский латышский полицейский батальон (29 офицеров и 630 солдат);

281-й Абренский латышский полицейский батальон (50 офицеров и 616 солдат) под командованием штандартенфюрера Волдемара Вейса;

276-й Кулдигский латышский полицейский батальон (19 офицеров и 330 солдат);

277-й Сигулдский латышский полицейский батальон (18 офицеров и 403 солдата);

278-й Добельский латышский полицейский батальон (18 офицеров и 403 солдата);

271-й Айзпутский латышский полицейский батальон (20 офицеров и 354 солдата).

Учитывая, что общая численность батальона составляла 800–1000 солдат, даже первоклассник может сосчитать, что карателей только в этой операции из Латвии было задействовано до 7 тысяч.

В ходе операции «Зимнее волшебство», которую осуществляли латышские полицейские батальоны, было убито 10–12 тысяч мирных жителей, угнано на принудительные работы 7500, сожжено 439 населенных пунктов!

Командир 281-го Абренского латышского полицейского батальона Волдемарс Вейс позднее командовал 43-м гренадерским полком в составе 19-й дивизии Латышского добровольческого легиона СС, как он назывался вначале. В 1941 году Вейс был назначен начальником рижской «службы самообороны», а с 20 июля по декабрь — начальником вспомогательной Полиции порядка Риги.

«Ярчайший пример Волдемара Вейса, который командовал подразделениями, принимавшими участие в уничтожении евреев и мирного населения, свидетельствует о том, что часть легионеров Waffen-SS, шествия в честь которых осуждаются в резолюции Европарламента, не могут быть исключены из списка военных преступников в соответствии с решением Нюрнбергского трибунала, — акцентирует внимание Татьяна Жданок. — Латвийское общество до сих пор не имеет исчерпывающей информации о послужном списке тех, кто присягал Гитлеру в составе Латышского легиона Waffen-SS».

Учитывая все вышеизложенное, понятно, почему в обращении 38 депутатов Европарламента содержится призыв: не допустить шествий и манифестаций, нацеленных на чествование и прославление воинов легиона Waffen-SS 16 марта 2020 года, отмечает евродепутат.