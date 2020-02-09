Власти назвали возможный мотив стрелка из Таиланда. События дня. ФАН-ТВ

Власти озвучили мотив стрелка из Таиланда Причиной трагедии в Таиланде стал бытовой конфликт — такую версию сейчас считают основной. Стрелок из города Накхонратчасима незадолго до ЧП провернул неудачную сделку с недвижимостью. Об этом рассказал премьер-министр страны Прают Чан-Оча, но отметил, что в деталях еще предстоит разобраться. Напомним, что число погибших в массовой стрельбе выросло уже до 27 человек, более 60 ранены. Все они, по предварительным данным, граждане Таиланда. Сначала преступник, а им оказался один из местных военных, открыл огонь в части, убил там троих офицеров. Затем он угнал автомобиль и, попутно стреляя в прохожих, направился в торговый центр. Мужчина забаррикадировался в здании, а посетителей взял в заложники. Тайский спецназ пошел на штурм, при котором один из силовиков погиб. Более того, обо всем происходящем злоумышленник вел отчет в социальных сетях. Из ТЦ ему удалось скрыться, но в итоге он был ликвидирован.

Растет число жертв беспорядков в Казахстане Кровопролитие в Казахастане случилось не только по вине хулиганов, но и при попустительстве сотрудников госорганов. Такую оценку дал президент страны Касым-Жомарт Токаев, пообещав, что все виновные будут наказаны, а пострадавшие получат господдержку. Ранее из-за беспорядков в Жамбылской области погибли 10 человек. 7 февраля там, в селе Масанчи, завязалась потасовка с участием семи десятков человек. Масла в огонь подлили очевидцы: видео драки разлетелось по соцсетям, как и слухи о том, что здесь якобы возник межэтнический конфликт. Эту версию власти отвергли, заявив, что имела место бытовая стычка. Однако к месту ЧП постепенно стали съезжаться жители из соседних населенных пунктов Кордайского района — счет участников конфликта пошел на сотни. А в ход были пущены камни, дубинки и даже огнестрельное оружие. Как апогей — поджог местных домов. Оперативники задержали почти 50 человек, поиск организаторов этой бойни еще продолжается.

В Совфеде оценили реакцию Украины на решение СЕ Европа не откажется от санкций против Москвы, но больше не введет их по первым же запросам Киева. Такое мнение в интервью ФАН озвучил российский сенатор Олег Морозов. Накануне эти новости крайне возмутили украинский МИД. Дело в том, что комитет министров Совета Европы одобрил новый механизм санкционной политики. Теперь ограничения против стран-членов организации (а среди них есть и Россия) будут вводиться лишь при самых серьезных нарушениях. И только в том случае, если эти санкции поддержат не менее трети всех участников Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Это значит, что Украина и ее сторонники из так называемой группы «Балтик плюс» не смогут всерьез влиять на этот процесс. «Сегодня в Европе потихонечку начинают преобладать настроения, которые продиктованы известной пословицей «своя рубашка ближе к телу». У Европы есть экономические, бизнес-интересы. Есть огромная Россия как рынок. И украинские политики, думаю, скоро поймут бесполезность своей политики. И европейцы им это на пальцах объяснят и не будут Украине потакать», — считает Олег Морозов, член Совета Федерации России.