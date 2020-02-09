Ураган «Сиерра» мчится к Бельгии, отменены сотни авиарейсов

Брюссель, 9 февраля. Ураган «Сиара» вот-вот обрушится на Бельгию. В связи с приближением бури власти страны ввели оранжевый, предпоследний уровень опасности.

По прогнозу Королевского метеорологического института, уже во второй половине дня 9 февраля скорость ветра может достигать 36–39 м/с. В аэропортах Брюсселя, Льежа и Шарлеруа отменили почти 100 рейсов. Как уточняет ТАСС, отмены не коснулись трех рейсов «Аэрофлота» из Брюсселя в Москву. Все они должны быть выполнены по расписанию. Бельгийские спасательные и экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности. В городах перекрыты улицы, а также отдельные участки автодорог, которые проходят через парковые и лесные зоны. Все парки также закрыты.

Отметим, что для Бельгии ураган не является аномалией. С конца января и примерно до середины марта на страну достаточно часто обрушиваются бури, зарождающиеся в Атлантическом океане. Пока самым сильным был ураган в 1990 году. Тогда скорость ветра достигала 46,6 м/с.