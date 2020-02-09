Forbes назвал номинантов на «Оскар» с самыми высокими доходами

Нью-Йорк, 9 февраля. Издание Forbes назвало актеров из своего списка самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, которые номинированы на премию «Оскар» в 2020 году.

Среди номинантов на «Оскар» оказались три актрисы: Скарлетт Йоханссон, Марго Робби и Шарлиз Терон. Отмечается, что все артистки номинированы на премию за картины, которые не принесли им наибольшую прибыль.

К примеру, 35-летняя Йоханссон номинирована сразу в двух категориях: в ленте «Кролик Джоджо» — за женскую роль второго плана, в фильме «Брачная история» — за лучшую женскую роль. При этом в прошлом году актриса заработала в общей сложности 91 млн долларов за фильмы «Черная вдова» и «Мстители: Финал».

Шарлиз Терон оказалась в рейтинге Forbes, не снявшись ни в одном крупном блокбастере. Наибольший доход ей принесла художественная лента «Та еще парочка», за которую она заработала 9 млн долларов.

Голливудский актер Брэд Питт, номинированный на лучшую мужскую роль второго плана, вовсе не вошел в список Forbes по уровню доходов в прошлом году. Номинацию ему принесла роль в фильме режиссера Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», за которую он получил 10 млн долларов. Так, издание указывает, что это намного ниже его гонорара за блокбастер «Война миров Z».

Номинант на престижную статуэтку за лучшую мужскую роль Хоакин Феникс получил за последнюю роль в драме «Джокер» всего 4,5 млн долларов.