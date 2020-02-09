Бабаков связал желание Трампа улучшить отношения с Россией с санкционным поражением США

Улучшение отношений между Россией и США будет связано, прежде всего, с тем, что за последние годы потерпели поражение все санкционные и иные методы давления на РФ. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков.

Поручение Трампа

Отношения Вашингтона и Москвы достигли низшей точки после окончания холодной войны. Такое заявление сделал посол Соединенных Штатов в Российской Федерации Джон Салливан заявил в интервью РБК.

Американский дипломат отметил, что цель его работы — остановить спад отношений и улучшить их между двумя странами. Он не знает, сколько времени может занять этот процесс, однако заниматься им нужно уже сейчас, не дожидаясь выборов президента в Соединенных Штатах или других событий.

«Президент [США Дональд] Трамп остановился на моей кандидатуре шесть месяцев назад, и, когда это произошло, он сказал, что хотел бы, чтобы я сделал все, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между Соединенными Штатами и Россией», — заявил он.

По словам Салливана, у России и США есть принципиальные разногласия. Но это не означает, что «у нас нет обязанности поддерживать контакты с другой стороной», добавил он.

Поражение США

Как отметил сенатор Александр Бабаков, история с импичментом Дональда Трампа в данном случае не является ключевой, поскольку большую роль там играла Украина. Однако оправдание президента по этому делу позволяет ему чувствовать себя более свободным в принятии политических решений, в том числе и по вопросам России.

«Во время избрания Трампа вся его деятельность сопровождалась обвинениями о связях с Россией. Якобы прослеживался российский след. Поэтому этот фон был явно негативным и ограничивал его в здравом подходе решения более сложных вопросов между нашими странами. Возможно, теперь ему стало чуть попроще, но это всего лишь предположение. Мне кажется, что улучшение отношений, если оно состоится, будет связано с тем, что за последние годы потерпели поражение все санкционные и иные методы давления на Россию», — пояснил Александр Бабаков.

Кроме того, добавил сенатор, изменилась ситуация в странах Европы, где США имеют большое влияние. В данный момент Трамп руководствуется прагматичностью, которая «пробивает себе дорогу».

«Думаю, не стоит ожидать улучшения отношений в значительной степени. Мы, когда говорим об улучшении, понимаем, что оно не может быть односторонним. Речь идет об улучшении и выходе из сложившейся ситуации для обеих сторон. Мудрые политики говорят: прежде чем зайти в партнерство с кем либо, надо понять, как ты из этого будешь потом выходить. Тем более в вопросах ухудшения отношений. Нужно не только сохранить свое лицо, но и понимать, какими жертвами ты будешь выстраивать новые отношения», — заключил Александр Бабаков.

Ранее администрация Белого дома опубликовала распечатку телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа состоялась 25 июля. Именно она и послужила поводом для начала процедуры импичмента президента США. Оппоненты американского лидера обвиняли его в том, что он якобы просил помощи Украины для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена. Трамп, в свою очередь, отрицал все обвинения.