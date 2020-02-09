Власти Ирана сообщили, что держат под контролем американские войска в Персидском заливе

Тегеран, 9 февраля. Тегеран держит под контролем все американские войска, дислоцированные в регионе Персидского залива, сообщил секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи.

«Все базы США в этом регионе [Персидского залива] находятся под нашим наблюдением, в том числе авианосцы США, и мы знаем, сколько здесь у США кораблей и где конкретно они находятся», — приводит слова Резаи агентство Fars.

По словам секретаря совещательного органа, Тегеран располагает «очень точной» информацией о военнослужащих США.

«Даже когда американские солдаты посещают отели в Кувейте или Бахрейне, мы следим за ними», ― добавил Резаи.

Кроме того, он подчеркнул, что Иран имел «полную информацию и точные расчеты» при нанесении ударов по расположенной в Ираке базе «Айн-аль-Асад».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как США 3 января убили иранского командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Авиаудар по автоколонне, в которой двигалась машина высокопоставленного военного, был нанесен на территории Ирака, в районе Багдада по приказу президента США Дональда Трампа.

Гибель генерала не могла не вызвать реакцию Ирана, который в ответ нанес удар по американским военным базам в Ираке в рамках операции под названием «Мученик Сулеймани». После варварской акции США парламент Ирака абсолютным большинством голосов принял решение, обязывающее правительство страны прекратить любое иностранное военное присутствие на иракской территории и потребовать от США вывести военный контингент из Ирака.

Трамп заявил, что американские войска не покинут иракскую территорию, пока Багдад не заплатит за построенную там авиабазу, после чего пригрозил Ираку «невиданными» санкциями.