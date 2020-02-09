Переговоры под эгидой ООН не решили проблем восстановления мира в Ливии

Женева, 9 февраля. Комиссия «5+5» на заседании, прошедшем 8 февраля в Женеве, не пришла к единому мнению по урегулированию кризиса в Ливии. О первом этапе переговоров сторон конфликта сообщила пресс-служба ООН.

В сообщении говорится, что участники переговоров отметились высоким уровнем профессионализма, несмотря на несколько конфликтных ситуаций. Стороны нашли точки соприкосновения, среди которых необходимость дальнейшего действия режима прекращения огня, передает Nation News.

Кроме того, члены комиссии отмечают незыблемость территориальной целостности Ливии и сохранения суверенитета страны. Стороны договорились продолжить борьбу с незаконными вооруженными формированиями, для чего необходимо перекрыть каналы переброски террористов в североафриканскую страну.

Однако участники переговоров не смогли прийти к согласию по поводу восстановления мира в «горячих» районах Ливии. Следующее заседание комиссии запланировано на 18 февраля.

Комиссия «5+5» была создана с целью урегулирования вооруженного конфликта в Ливии, впервые такая инициатива была выдвинута во время переговоров в Москве, прошедших по инициативе России.

В состав комиссии входят по пять представителей так называемого Правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии. Пока комиссия не смогла существенно продвинуться в вопросе деэскалации кризиса.