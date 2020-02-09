МИД РФ расценивает планы по установке памятника власовцам в Праге как глумление

Москва, 9 февраля. Российская сторона расценивает планы по установке памятника власовцам в чешской столице как глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на этих территориях. Об этом заявил журналистам руководитель третьего Европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Олег Тяпкин.

Он указал на то, что чествование солдат Русской освободительной армии Андрея Власова, воевавшей на стороне гитлеровцев, как «героев-освободителей» Праги «выглядит кощунством». Тяпкин также подчеркнул, что авторам идеи прекрасно известно, что Русская освободительная армия являлась специальным вооруженным формированием, созданным нацистами, сообщает РИА Новости.

Руководство пражского микрорайона Ржепорыйе приняло в конце ушедшего года решение о строительстве памятника власовцам, которые, по мнению городских властей, освободили 5-6 мая 1945 года район от гитлеровских военных.