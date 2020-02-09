Изрезанный труп мужчины нашли в квартире в Саратове

Саратов, 9 февраля. Правоохранители обнаружили труп со следами насильственной смерти в одной из квартир Саратова. По данному факт назначено расследование. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Инцидент произошел в одной из квартир на Весенней улице. Прибившие на место происшествия стражи правопорядка обнаружили тело 28-летнего мужчины. На теле погибшего были зафиксированы колото-резаные раны в области груди и спины. Это может говорить о том, что смерть мужчины была насильственной. Тело отправили в морг для проведения судмедэкспертизы.

«Сотрудники полиции завели по данному факту уголовное дело по статье №105 УК РФ «Убийство». Обстоятельства случившегося сейчас выясняются, ведется розыск злоумышленника», — говорится в сообщении.

Ранее ФАН сообщал, что тело 34-летней россиянки обнаружено в ее квартире в центре Милана. Сотрудники генконсульства в Италии выясняют обстоятельства смерти гражданки РФ. По предварительной версии, смерть не носила насильственный характер.