Молодежь племен туарегов выступает за политическое урегулирование ливийского кризиса

Триполи, 9 февраля. Свои собственные инициативы по политическому урегулированию конфликта в Ливии предложила молодежь Совета племен туарегов. Видение дальнейших мирных процессов представители племен озвучили 7 февраля, заявив о необходимости прекращения боевых действий противоборствующими сторонами для того, чтобы провести переговорный процесс без участия в нем каких-либо партий.

Кроме того, данная инициатива племен предусматривает создание единого правительства, которое занялось бы после установления устойчивого перемирия выплатой репараций. Дальнейшими действиями нового ливийского государственного органа, по их мнению, должно стать возобновление работы нефтяных месторождений страны. Это поспособствует скорейшему восстановлению разрушенной экономики североафриканской страны. Однако это станет возможным лишь в результате всеобщего примирения.

Молодежь племен туарегов выразила готовность к рассмотрению любой национальной инициативы, которая будет способствовать прекращению кровопролития в Ливии и спасению страны от окончательного раскола. К такому мнению пришли представители этих племен на совместных встречах туарегов, где обсуждались вопросы военного и политического конфликта в Ливии.

Стоит отметить, что позиция молодежи туарегов пересекается с инициативами российской дипломатии, работа которой привела к введению с 12 января режима прекращения огня между Ливийской национальной армией (ЛНА) и боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Не стоит забывать о переговорах по ливийскому мирному урегулированию, которые прошли в Москве и послужили основой для проведения международной берлинской конференции 19 января.